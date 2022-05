Stablecoins: por qué el tether no es comparable a terra

Las stablecoins o monedas estables son aquellas criptomonedas que tienen paridad uno a uno con el dinero fiduciario (el dólar habitualmente).

Sin embargo, no todas son iguales, existen diferentes tipos dependiendo del respaldo que tengan: colateral fiat o algoritmos. Terra (UST) y tether son dos casos completamente diferentes en cuanto a su funcionamiento, ya que UST es algorítmica y tether funciona con una colateralización (cuentas bancarias con dólares y otros activos).

Por tanto, sus riesgos inherentes son diferentes. No obstante, comparten un mismo elemento desestabilizador: el pánico. Cuando se desencadena un pánico generalizado en el mercado y un número suficientemente grande de capital sale del sistema, se pone a prueba lo que sostiene el valor de la moneda. Esto pasa en cualquier valor, incluyendo las FIAT, como la libra esterlina, con el famoso ataque de Soros en 1992.

El funcionamento del tether

En el caso del tether, cuando hay pánico y su moneda la devuelven muchos, si hay suficiente colateral, con la liquidez suficiente y las devuelven con la suficiente rapidez para absorber la demanda de sus monedas que no quiere el mercado, entonces no se devaluará. Si no pasa eso, el mercado empieza a vender a pérdidas y se despega del dólar.

En el caso de UST pasa algo similar, pero con un mecanismo completamente distinto: un algoritmo que compensa las caídas de valor con un colateral cripto cuyo valor también fluctúa. Esto tiene un riesgo añadido: caer en la famosa “espiral de muerte”.

En este caso, el funcionamiento del algoritmo de estabilización realimenta el pánico y la presión de venta sobre el propio token cripto de estabilización, llamado $luna.

Esto pasa porque pierde valor debido al pánico y a la emisión de la misma. Al final, es una cuestión de volumen y velocidad. Significa que con el suficiente pánico y salida de dinero se puede conseguir esa espiral. Y eso es precisamente lo que ha pasado.

Conscientes de esta circunstancia, se intentó diversificar los colaterales cripto que actuaban en el mecanismo, comprando bitcoins y avax, esperando que hubiese hecho a terra más resistente al pánico, pero no llegaron a tiempo para implementarlo ni tener la suficiente cantidad en valor para detener la espiral.

Ataque especulativo

Todo parece indicar que ha sido un ataque financiero especulativo muy bien diseñado y brillantemente ejecutado en el momento preciso en el que el sistema era más vulnerable y no ha sido capaz de superarlo.

El pánico de un volumen grande de personas que sacan su capital es muy difícil de manejar, eso ha pasado toda la vida y hay auténticos expertos en aprovechar esas circunstancias.

Además, hay múltiples factores que afectan a la liquidez y a la confianza, que es lo que mueve los mercados: la política monetaria de la Fed, la guerra, el estado de los bonos y la caída de los mercados en general, son elementos que ya nos habían colocado en un mercado lateral con tendencias bajistas.

Pero en la última semana, sin duda el caso de terra ha sido el elemento más desestabilizador, un tsunami, porque ha provocado mucho miedo, desconfianza y ha volatilizado muchísimo dinero.

Recuperación del mercado cripto

No obstante, en el mercado de los activos cripto esta situación no es nueva. El mercado se recuperará como ha pasado otras veces con el bitcoin a la cabeza, que ganará dominancia por ser el valor más seguro y, después, la gente se acercará a los proyectos más nuevos, más atractivos, más rentables y por supuesto más arriesgados.

Así pues, habiendo stablecoins tan diferentes, se deben tratar como casos distintos, igual que sucede con las monedas de los países, las Fiat.

Es verdad que hay riesgos añadidos al mundo cripto debido a la enorme liquidez que tiene y que son mercados que siempre están abiertos. El riesgo es un componente de toda inversión y suele ir de la mano de la rentabilidad esperada. En el caso del mundo cripto, al ser tan nuevo, tiene un riesgo alto y ha generado enormes beneficios, no hay más que ver crecimiento del valor de su capitalización.

Tampoco daría por muerto un modelo como el de las stablecoins algorítmicas solo porque el de terra haya resultado fallido. La innovación progresa en estas situaciones, donde se aprenden los porqués de los errores. Cómo regla general, se necesita formación, entender los proyectos, entender los riesgos y entender cómo trabajar con la blockchain de manera independiente.

Proceso de selección natural

Es imposible predecir la evolución de las cripto a corto plazo, ya que hay demasiados factores. El bitcoin se ha multiplicado por 3 en apenas 2 años, y eso contando con el supuesto derrumbe. Las criptomonedas alternativas o altcoins son proyectos más inestables, por ejemplo, con rentabilidades a corto plazo más altas, debido a que su durabilidad y, por tanto, su riesgo es más alto.

Sin duda el caso de terra es una llamada de atención y hay lecciones aprendidas: extremar precauciones siempre en cualquier inversión, saber que riesgo y beneficio van de la mano, que los inversores deben hacer siempre sus deberes, analizar riesgos y sacar beneficios con una estrategia defensiva que permita sobrevivir en caso de catástrofe y, sobre todas las cosas, no inviertas lo que no puedes permitirte perder, sé independiente haciendo tu propio análisis, diversifica y, por último, no te cases con tu cartera (vende!).

El mundo de las cripto supone una revolución de tal calibre que atrae innovación y saldrán nuevos proyectos. Hay que entenderlo como un proceso de selección natural donde se van mejorando las propuestas de valor y sobrevivirán los mejores.

