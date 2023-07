Tesla y Goldman Sachs elevan la tensión en Wall Street 

La temporada de presentación de resultados en EEUU coge temperatura esta semana con dos compañías en el centro de la atención del mercado: Tesla y Goldman Sachs.

El fabricante de coches eléctricos lleva un impecable ejercicio bursátil, en el que se revaloriza más de un 150 por ciento. A principios de enero cotizaba alrededor de los 100 dólares y ahora divisa el nivel de los 300.

Publicidad

Cotiza muy por encima de lo que esperaba el mercado, que tiene fijado para la compañía de Elon Musk un precio objetivo de 229 dólares.

Temor a un pinchazo de Tesla

Por eso, sus cuentas trimestrales son esperadas con mucha expectación en Wall Street. Tesla es la primera de las conocidas como megacaps en desnudarse ante el mercado. Este ejercicio son las compañías de gran capitalización las que están sosteniendo a las bolsas con sus espectaculares avances.

Un pinchazo en los números de estas empresas abocaría a los índices estadounidenses a un fuerte retroceso.

Publicidad

El caso de Goldman Sachs es diferente. El banco de inversión ya ha advertido a los inversores que las cuentas que presentará este miércoles, el mismo día que Tesla, serán malas.

Goldman Sachs firmará un trimestre para olvidar, posiblemente el peor desde que David Solomon está al frente del banco.

Este anticipo de los malos resultados quita presión a la firma estadounidense y le da margen para una reacción positiva si al final son mejores de lo previsto. Pero también corre el riesgo de que si son peores el mercado sea contundente con sus acciones.

Publicidad

China publica el PIB del segundo trimestre

La semana arrancará con el dato de PIB de China del segundo trimestre. Preocupa el que continúe la decepción con los datos económicos que va publicando el país asiático.

Si se compara esta cifra que se conocerá este lunes con la del año pasado, será muy buena, porque entonces China estaba cerrada por el Covid-19.

Pero no ocultará la preocupación que existe con que la economía china no acaba de despegar y es muy probable que no alcance la previsión del 5 por ciento de crecimiento que fijó el Gobierno.

Publicidad

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.