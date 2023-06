Los inversores pierden la fe en la bolsa China 

Transcripción del podcast

China se perfilaba este ejercicio como el ‘tapado’ bursátil, el mercado al que acudirían los inversores internacionales agotados por una inflación que no acaba de irse y unas subidas de tipos cuyo final tampoco está claro.

Con la reapertura del país asiático, tras poner fin a la política de Covid cero, las principales firmas de inversión confiaban en un buen comportamiento de la bolsa china en 2023.

De hecho, los índices bursátiles chinos comenzaron a descontar una aceleración de la economía con subidas del 20 por ciento entre octubre y enero.

Los índices bursátiles entran en terreno negativo

Pero ese botín se ha ido dilapidando en el primer semestre del ejercicio hasta entrar en terreno negativo. El CSI 300 de Shanghái ya se deja más de un 2 por ciento en lo que llevamos de año.

Los últimos datos publicados, los de actividad manufacturera, han provocado una gran decepción entre los inversores. El PMI ha caído a su nivel más bajo en cinco meses, hasta 48,8 puntos, cuando se esperaba que se situara en 49,4.

Todo esto confirma que las expectativas creadas tras la reapertura no se cumplen. La economía no para de emitir señales muy débiles. Ya se vio en abril con los datos de producción industrial y ventas minoristas, que también quedaron muy por debajo de lo previsto.

El dinero se dirige a depósitos y bonos

En este ambiente de desánimo, los inversores extranjeros salen del mercado de valores chino y los inversores locales desvían su dinero hacia depósitos y bonos, que vuelven a captar efectivo a unos niveles similares a los registrados durante los peores momentos de la pandemia.

Una de las grandes apuestas inversoras del año se tambalea. La vía alternativa que habían encontrado los inversores para compensar las dudas de los mercados occidentales está a punto de cerrarse.

Esto no quiere decir que China no ofrezca oportunidades inversoras. El problema es que ahora no son tantas y, sobre todo, son más complicadas de encontrar.

