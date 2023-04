Las sirenas de opa calientan Applus

A pesar del impacto que está teniendo la inestabilidad financiera en la bolsa, el mercado continuo dejó grandes sorpresas entre los inversores nacionales durante el primer trimestre de 2023, y una de ella fue Applus, un valor en el que, aun así, se esperan más subidas al calor de una posible opa.

Porque Applus cerró los tres primeros meses del año con una subida de más del 13 por ciento, aupando el precio de sus acciones hasta los 7,2 euros, pero a ojos de la gran mayoría de expertos, todavía tiene recorrido alcista.

Publicidad

Y es que la empresa de inspección, ensayos y certificación — que además apostó el 30 de marzo por escuchar al mercado y llevar a cabo desinversiones, como la venta de parte de su negocio que servía a la industria del petróleo y el gas en Estados Unidos —, cuenta con un potencial de retorno de cerca del 30 por ciento.

Una promesa de subidas que, de acuerdo a más del 75 por ciento de los expertos a cargo de monitorizar su rendimiento, hace que la mejor opción posible para los inversores sea la de comprar sus acciones, ya que estas deberían alcanzar un precio objetivo superior a los 9,4 euros.

Applus cuenta con la confianza generalizada del consenso

"Consideramos que el grupo de negocios de Applus continúa infravalorado, y que el mercado no está percibiendo su potencial correctamente", señaló Jaime Pallares, analista de GVC Gaesco, en uno de sus últimos informes sobre la compañía.

"Pensamos que es cuestión de tiempo que el valor de Applus aflore, bien por el mercado o bien por el capital privado", afirmó Javier Díaz, de Renta 4, en su análisis sobre la empresa.

Publicidad

Dos conclusiones respecto al camino esperado para Applus que, como se decía anteriormente, compartían hasta 13 de los 17 expertos que conforman el consenso de analistas de la compañía, y que recomendaban comprar o sobreponderar los títulos de la empresa española.

Estas buenas opiniones de parte del consenso, en consecuencia, alzaban el precio objetivo promedio de Applus hasta los 9,44 euros.

Publicidad

Ambos analistas españoles, sin embargo, eran aún más alcistas respecto al valor, dado que Pallares estimaba su valor objetivo en los 10,5 euros, mientras que Díaz lo elevaba hasta los 11,5 euros.

Los motivos para el optimismo

Los motivos esgrimidos tanto por Pallares como por Díaz para mostrar tanta confianza en Applus eran diversos, puesto que ambos veían en la empresa "capacidad para que su margen vaya mejorando durante los próximos ejercicios", así como suficiente empaque para lograr un crecimiento orgánico de sus ingresos que oscile "entre dígito único medio y alto".

Los dos expertos, no obstante, incidieron sobre un punto que puede estimular considerablemente el precio de la compañía: las altas posibilidades que hay de que se produzca una opa sobre ella.

Publicidad

"Creemos que la compañía, dado los niveles a los que cotiza, podría ser muy atractiva para inversores financieros, y no nos sorprendería que fuera objeto de una oferta, dado que no existe ningún accionista de referencia", explicó Pallares en su informe, añadiendo que "quizá la situación del negocio de IDIADA hace que esta oferta no se haya presentado ya".

Díaz, por su parte, detalló que uno de los mayores riesgos que se ciernen sobre el horizonte de la compañía, precisamente, es el referido a la renovación del contrato para la gestión del negocio de IDIADA

Y es que, tal y como desgranó el analista de Renta 4, esta división presta sus servicios a compañías automovilísticas en el desarrollo de sus nuevos productos, y está repartida entre el 80 por ciento propiedad de Applus, y el 20 por ciento del Gobierno de Cataluña.

La cuestión es que IDIADA opera bajo un contrato de exclusividad desde 1999, que se extiende hasta septiembre de 2024, y el Gobierno catalán ha decidido que no habrá más extensiones, sino una licitación para una nueva concesión de 20 o 25 años, que se espera sea lanzada en los próximos meses

Publicidad

Una situación en la que, a pesar de que "Applus será la compañía mejor posicionada desde el punto de vista técnico para la renovación de la concesión, hace que los inversores se mantengan a la espera.

Díaz, aun así, consideró que Applus seguiría teniendo una gran solidez incluso sin esta división bajo su control, y opinó que la empresa continuaría estando claramente infravalorada, por lo que su revalorización solo es cuestión de tiempo.

Una premisa que defendió apuntando, al igual que Pallares, que las posibilidades de opa están muy latentes en la compañía.

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.