¿Qué hacer con las acciones de Netflix?

Ni comprar ni vender. Los expertos creen que la calma debe gobernar ahora mismo cualquier decisión respecto a las acciones de Netflix, que este miércoles se desplomó en bolsa (se dejó nada menos que un 35 por ciento de su valor, volatilizando 54.000 millones de dólares de capitalización de mercado) tras anunciar una caída de su base de suscriptores por primera vez desde 2011. Hoy también ha abierto a la baja.

“Nosotros tenemos una pequeña posición y no hemos vendido pero tampoco hemos aprovechado para comprar más. Estamos esperando porque asumir esto llevará un tiempo al mercado. Habrá que ver qué medidas toman y qué resultados van publicando en los próximos trimestres. Por eso, yo ahora no compraría ni vendería. Estaría tranquilo para ver qué evolución toma la situación”, explica Carlos Camacho, gestor del fondo Rural Tecnológico Renta Variable.

Publicidad

En concreto, Netflix perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre del año, la mayor caída desde octubre de 2004, una noticia que atragantó al mercado pues Netflix ha sido durante años una de las favoritas de Wall Street. Tras las pérdidas del miércoles, la caída en lo que va de año se eleva nada menos que al 62 por ciento.

Celso Otero, gestor especializado en tecnología de Renta 4, tiene una opinión parecida a Camacho. En su caso, no tenía acciones de Netflix en cartera y tampoco ha aprovechado para comprar más.

Netflix tardará en recuperar los niveles previos al desplome

Y ha tomado esta decisión porque coincide con Camacho en que a la plataforma de streaming le va a costar recuperarse.

“De momento, no creemos que esto se vaya a dar la vuelta de forma significativa, de manera que Netflix se ponga a subir como una loca. Este trimestre, con pérdida de suscriptores y el siguiente también (se espera una caída de la base de abonados en el segundo trimestre), no creemos que la cotización empiece a cotizarlo positivamente”, dice este experto.

Publicidad

Publicidad

Si bien, eso no quiere decir que Netflix no sea una compañía interesante de cara al futuro. Incluso un futuro no muy lejano.

Netflix cotiza con valoraciones más atractivas tras el desplome

“La valoración sí que es verdad que la veíamos cara antes del desplome y ahora mismo está bastante menos ajustada e incluso atractiva. Cuando empiece a quedarse una foto más limpia de la realidad, una vez se descuente el efecto Covid (en la base de suscriptores), que haya más visibilidad del negocio, sí podríamos tomar posiciones porque sí vemos que es un modelo que está aquí para quedarse. La forma de ver la tele ha cambiado. El tema es entrar a un precio que nos dé una rentabilidad atractiva de cara al medio plazo con una alta visibilidad”, defiende Otero.

Para ver esa foto “más limpia”, Netflix tendrá que solucionar el problema de las contraseñas compartidas por parte de los usuarios e incluso podría plantearse racionalizar la inversión en contenidos (reduciendo las producciones sin renunciar a las más exitosas).

Pero no solo. Para llegar a ese momento de mayor visibilidad en el que invertir en Netflix sea menos arriesgado, la plataforma audiovisual estadounidense debería dejar atrás un tema que está afectando al conjunto del sector tecnológico y es el actual entorno de subidas de los tipos de interés, que perjudica a las compañías de crecimiento al provocar una caída de las valoraciones.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram