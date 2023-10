Más oxígeno para el rebote de las bolsas

El miércoles firmó una nueva sesión de avances, aunque más moderados, en los principales índices bursátiles. Éstos se siguen apoyando en la mejora de los precios de los bonos. También en que el petróleo no muestra avances de precios a pesar del conflicto en Israel.

Se conoció el dato definitivo del IPC de Alemania. Se ha quedado en el +4,5 por ciento lo que supone un recorte importante respecto al +6,1 por ciento anterior.

Publicidad

Ello ha de resultar un apoyo para el control de la inflación y para que el Banco Central Europeo (BCE) pueda reducir la presión de su política monetaria. Esto, sin duda, también ha favorecido la recuperación de los bonos europeos y tranquilizado a las bolsas.

En EEUU las miradas estuvieron puestas en el dato del índice de precios de la producción, el PPI.

Ha sido mayor de lo esperado, al situarse en un +0,5 por ciento en tasa mensual cuando se esperaba un +0,3. Ha sido la menor de los últimos tres meses y en caída respecto al +0,7 por ciento que se alcanzó en agosto.

La tasa interanual se ha situado en el +2,2 por ciento. El mercado esperaba un +1,6 frente al +2,0 del mes anterior.

Este será el tercer mes de aumento consecutivo y el nivel más alto desde abril, pero sigue situado en el nivel de su media histórica. Por tanto, a priori, no se ven presiones inflacionistas.

El repunte vendría dado especialmente por el aumento en el coste de la gasolina y otros combustibles, así como la energía eléctrica. De ahí la importancia que le está dando actualmente el mercado a la evolución del precio del crudo.

Publicidad

Publicidad

La lectura del dato de este miércoles no ha impactado negativamente en el mercado hasta el cierre europeo, precisamente por la caída del precio del crudo que se experimentó en la sesión.

Si el conflicto en Israel no se amplía y no entra en la ecuación Irán, los analistas, por ahora, interpretan que no va a haber una mayor presión sobre el precio del crudo. Por tanto la Fed no abrirá de nuevo el foco de preocupación con la inflación.

De ahí que no se haya visto impacto persistente en los mercados.

Publicidad

Así se está constatando que la recuperación de los bonos, con el posible cambio de mensaje de la Fed, está apoyando, de nuevo, a los valores tecnológicos. Y provoca que acciones como las de Alphabet y Meta Platforms hayan marcado en al sesión del miércoles nuevos máximos anuales.

Siguen, así, aupando al sector como el líder dentro del ejercicio.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.