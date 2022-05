La sangría en las carteras 60/40 se dispara

Las carteras 60/40, que contienen acciones y bonos en esos porcentajes, en teoría están diseñadas para reducir los riesgos del mercado.

Su objetivo es mantener una cierta estabilidad en periodos de elevada volatilidad e incluso ir arañando algo de rentabilidad en estas fases tan complicadas.

Pero este ejercicio no han conseguido una cosa, ni la otra. El huracán que azota a los mercados también golpea a las tradicionales carteras 60/40.

Solo hay que ver la evolución este ejercicio del fondo Blackrock 60/40 Target Allocation, una referencia para medir la rentabilidad de estas carteras. Desde que arrancó el ejercicio cae un 13 por ciento.

El índice del Tesoro de EEUU también retrocede

Y es que si el S&P 500 cae más de un 18 por ciento este ejercicio, a punto de cruzar el límite del 20 por ciento que marca la entrada en un mercado bajista, el índice del Tesoro de los Estados Unidos retrocede casi un 10 por ciento.

Según Deutsche Bank, hay que remontarse a 1830 para ver un arranque de año tan negativo para los bonos del Tesoro, considerados los activos más seguros para los inversores.

De momento, se libran los sectores de energía y materias primas, que se perfilan como los solitarios ganadores del ejercicio.

Señales de capitulación

Con este castigo generalizado a acciones y bonos, los expertos empiezan a ver las primeras señales de capitulación del mercado.

Los inversores todavía no han tirado completamente la toalla, no han vendido “las acciones que aman”, según la definición de capitulación del mercado del estratega de Bank of America, Michael Harnett.

Pero todo apunta a que ese momento crítico se acerca. Lo sucedido esta semana en Wall Street, con los desplomes bursátiles de las cadenas de tiendas Target y Walmart, empuja a los inversores a rendirse, a desprenderse de sus títulos porque renuncian a cualquier posibilidad de ganar.

