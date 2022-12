4 series y documentales sobre negocios que tienes que ver en 2023

Ante unas vacaciones navideñas donde el tiempo libre con la familia, el frío, y las largas comidas finiquitadas con dulce invitan a tumbarse para ver la televisión en el sofá, los inversores pueden aprovechar el momento para ver estas 4 series y documentales sobre negocios.

Unas producciones audiovisuales que les abrirán una puerta a los entresijos del mundo empresarial desde ópticas muy diferentes, al tratar ascensos y caídas de compañías en clave de comedia, de drama ficcionado, o de entrevistas reales con los propios participantes de la historia.

Publicidad

2 series sobre negocios

Si lo que se está buscando es una serie de episodios cortos, con una mezcla perfecta entre los toques de humor inteligente y la comedia absurda, y una trama que explica de forma práctica las distintas fases que puede atravesar una startup desde su fundación hasta su conversión en una gran empresa tecnológica, Silicon Valley sin duda es una opción perfecta.

La serie norteamericana, disponible en HBO Max, se estrenó en 2014, y sirvió de catapulta para convertir en estrellas a algunos de sus protagonistas, como Thomas Middleditch, TJ Miller, o Kumail Nanjiani.

A lo largo de sus seis temporadas, el show relata la creación de un software por parte del informático Richard Hendricks, y su lucha no solo por sobrevivir en un ecosistema de grandes empresas tecnológicas y fondos de capital riesgo que devoran a personas y empresas, sino también a la amenaza de la competencia china, o al propio riesgo de que convertirse en una superestrella del tejido empresarial aleje a unos jóvenes programadores de su sueño inicial.

Publicidad

Una serie, en definitiva, que se inspira en personajes como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk Mark Zuckerberg y sus respectivas empresas, y proporciona carcajadas al mismo tiempo que instruye.

Publicidad

Otra opción para los espectadores menos aficionados a la comedia pasa por la miniserie de producción suecobritánica, y estrenada en octubre de 2022, es The Playlist.

Este show, disponible en Netflix, cuenta la historia real de la creación de Spotify a través de seis episodios donde la narrativa de lo ocurrido está ficcionalizada, pero de una manera muy particular.

Si el primer episodio se centra en la historia del creador de la app de streaming musical, Daniel Ek, los siguientes capítulos ofrecen ese mismo relato desde el prisma de otros participantes en el crecimiento de Spotify.

Es el caso de la abogada que hizo posible el lanzamiento de la plataforma, el directivo de la industria musical que dio la mano a la empresa para abrirle las puertas a la propiedad intelectual de las productoras, o de un artista que saltó a la fama gracias a su presencia en la app del círculo verde.

Aunque algo lenta de ritmo, The Playlist narra esta historia de forma poliédrica, mostrando que la historia de éxito que venden este tipo de empresas siempre depende de muchos factores ocurriendo de forma paralela, y al unísono.

Publicidad

2 documentales sobre negocios

En caso de que la ficción no sea plato de gusto de los inversores, los documentales siempre son una buena manera de aprender sobre una historia en particular. Y en el campo de los negocios y las inversiones, hay dos que son particularmente interesantes.

El primero, disponible en HBO Max, sigue la vida del que posiblemente sea el inversor más famoso de la historia, el Oráculo de Omaha, Warren Buffett.

El segundo, también disponible en HBO, sigue el ascenso y caída de Elizabeth Holmes, fundadora y CEO de la empresa de salud Theranos hasta que esta compañía se vio obligada a cerrar, a causa de los cargos de conspiración y fraude electrónico de los que Holmes fue declarada culpable.

El primer documental se llama, sencillamente, Becoming Warren Buffett, mientras que el segundo se titula The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley.

Publicidad

Dos opciones de documentales sobre negocios que pueden hacer las delicias de los inversores durante estas Navidades, y que siguen las vidas de algunas de las figuras de mayor impacto en los mercados durante los últimos años.

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.