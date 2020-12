El euro/dólar anota máximos de dos años sin más aire para batir récords en 2021

El euro/dólar se dirige a cerrar el ejercicio en máximos de dos años y rozando las 1,23 unidades. La expansión alcista se produjo en la recta final del año, aunque el par de divisas lo tendrá muy difícil para seguir batiendo récords en 2021.

Las fuertes restricciones a la movilidad impuestas en los grandes países de la zona euro, como Alemania o Francia, no pasaron factura a la moneda comunitaria, que mantuvo el tipo frente al dólar.

En este sentido, el acuerdo que regula las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit, firmado este miércoles, contribuyo a calmar los nervios y estimuló el apetito por el riesgo de los inversores, lo que favoreció al euro.

Por el contrario, “el debate sobre los estímulos en los Estados Unidos causó bastante controversia, o más bien todo el retraso que hubo con las elecciones de por medio”, apunta Miguel Momobela, analista de XTB. Es una batalla política que siempre tiene impacto y debilito al dólar.

Recta final explosiva para el euro

Con todas estas noticias sobre la mesa, el grueso de la subida anual del euro/dólar, que ronda el 10%, se produjo en la recta final del año.

De este modo, el par de divisas encara el nuevo ejercicio acumulando una fuerte sobre compra, por lo que no sería extraño ver un retroceso desde los actuales niveles.

Por fundamentales, no es previsible que el BCE vaya a tomar muchas medidas de política monetaria. Podría llegar a recortar la tasa de descuento, pero eso dependerá de los datos macro. Y la Fed tampoco tomará muchas decisiones trascendentes.

Fuerte resistencia en los 1,2450 dólares

De este modo, “el mercado se moverá más por cuestiones de análisis técnico”, dice Miguel Ángel Rodríguez, analista indepediente y experto en divisas.

Más allá de la debilidad que se espera del dólar, y que “se va a mantener”, recalca este experto,” la zona de 1,2450 será una resistencia importante y dura de batir a corto y medio plazo”.

A partir del segundo semestre, en caso de que siga la debilidad el dólar, “podría llegar hasta las 1,25 unidades, pero no mucho más”, añade Rodríguez.

El rebote por encima de los 1,25 dólares es muy complicado

De hecho, coincide Momobela, Ir más allá de las 1,25 unidades “ya es un objetivo bastante agresivo” que parece complicado de cumplir. Y si se alcanza, no será algo de hoy para mañana.

“Superar estos niveles implicará algo más que estímulos económicos. Además, haría falta que el dólar no se revalorice al mismo ritmo que el euro”, añade el experto de XTB.

Coinciden con esta visión los analistas de Bankinter, cuando señalan que el euro se moverá sobre los 1,25 dólares, pero “sin movimientos agresivos”. Desde los niveles actuales, supondría un rebote para el euro/dólar de apenas el 2%, nada espectacular en el mercado de divisas.

El papel del BCE

Evidentemente, como ha sucedido en muchas ocasiones, la escalada del euro es muy incómoda para el BCE. Por eso, los analistas no descartan que el emisor europeo lance algunos mensajes verbales para ralentizar las subidas.

Si bien el BCE no tiene como objetivo el tipo de cambio, "eso no significa que la apreciación no sea importante", ya que conduce a una pérdida de competitividad y afecta las perspectivas de crecimiento e inflación, dijo Olli Rehn, el gobernador del banco central de Finlandia.

Este es un factor con el que tendrán que contar los inversores. Llegado el caso, podría frenar cualquier intento de rebote. Pero tampoco hay que esperar que el BCE dinamite el mercado. Una cosa es lo que diga y otra cosa lo que haga, que es lo que tiene impacto en el mercado.

“Su política en los últimos años ha sido bastante estática y apenas han hecho nada, más allá de tocar los paquetes de deuda. Si se mantienen en la misma línea, lo único que harán es ponerle un ligero techo al euro, aunque sería una especie de techo de paja.”, apunta Momobela.