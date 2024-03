Talgo: ¿qué hacer con las acciones ante la opa de Ganz-MaVag?

El grupo húngaro Ganz-MaVag presentó a la CNMV el anuncio previo de la opa sobre Talgo de 5 euros por acción, para hacerse con la totalidad del capital de fabricante de trenes.

En un desafío abierto al Gobierno, varios de cuyos ministros han amenazado con oponerse la operación, la compañía que encabeza el empresario András Tombor sostuvo que la banca ya ha constatado que no hay dinero ruso tras la opa, según adelantó Economía Digital.

Después de más de tres años de una opa infinita, en la que muchas veces sonó como posible comprador el fabricante vasco CAF, Tombor selló un acuerdo con el fondo Trilantic, principal accionista de Talgo, para desatascar la operación.

Desde el punto de vista empresarial no hay ninguna duda. “El consejo de administración de Talgo ha confirmado por unanimidad que la oferta es amistosa y que la contraprestación ofrecida es atractiva para los accionistas de Talgo, expresando una opinión preliminar favorable sobre dicho precio ofrecido”, dijo el grupo en un hecho relevante.

Pero desde el punto de vista político, hay todas las dudas del mundo, porque varios de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos Jordi Hereu, titular de Industria, ya han mostrado su rechazo a la opa del grupo húngaro.

Los minoritarios de Talgo, ante el momento de tomar decisiones

Ahora, la pelota está en el tejado de los accionistas minoritarios de Talgo, que se verán obligados a tomar decisiones en los próximos días.

No obstante, Ganz-MaVag recordó previamente que no tiene intención de excluir a Talgo de cotización, por lo que en principio no habría riesgo de ausencia total de liquidez. Otra cosa es que el free float se quede demasiado reducido.

La clave de todo será “la decisión final del Gobierno”, dijo César Sánchez-Grande, director de análisis institucional de Renta 4 Banco. La sola noticia de la opa tendría que haber colocado las acciones en los 5 euros, lo que no ha sucedido, precisamente por las declaraciones del ejecutivo.

Respecto al precio ofertado por el grupo húngaro, Ignacio Cantos, analista de ATL Capital consideró que es “bajo, porque al final se están aprovechando de valores deprimidos, lo cual es lícito”, dijo este experto a finanzas.com.

¿Aceptar la opa, seguir en el accionariado o vender en mercado?

El principal problema que tiene esta opa es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el lastre que impide al valor remontar hasta los 5 euros. A juicio de Cantos, hay “pocas posibilidades de que salga adelante, porque el Gobierno está enfrente y va a tratar de dificultarla”.

El experto de ATL Capital tiene claro que el gran perjudicado aquí es el minorista de Talgo. “Es muy indignante y perjudica mucho al minorista, incluso con el precio bajo, la actitud del gobierno todavía perjudica más, ya que, si no, por lo menos tendrían una oportunidad de ganar un 30-40 por ciento de media sobre la cotización del último año”, apuntó Cantos.

En este escenario, César Sánchez-Grande se inclina por acudir a la opa, pero con un matiz muy importante. Si los títulos de Talgo superasen los 4,8 euros, todavía un 4 por ciento por debajo de la opa, este experto vendería en mercado, “ante el riesgo de que finalmente no fructificase la operación por la oposición del gobierno”.

En opinión de Cantos, vender es una opción muy personal de cada inversor en función de lo que gane o pierda, pero “si tuviera plusvalías sí lo haría”, añadió este experto.

En la misma línea, la analista Aránzazu Bueno, de Bankinter, abogó por ir tomando beneficios en Talgo, dada su valoración de 4,2 euros por acción y el hecho que Talgo presente un nivel de apalancamiento más ajustado, pese al elevado volumen de su cartera de pedidos.

¿Podría aparecer un caballero blanco como en Endesa?

Finalmente, la alternativa de quedarse en el accionariado de Talgo tendría sentido para aquellos inversores que descuenten la llegada de una oferta alternativa, un ‘caballero blanco’ como se conoce en el argot de las operaciones corporativas. Es lo que sucedió con Enel y Endesa.

Realmente, a día de hoy, “me parece difícil que esto pase, y es lo que refleja el precio, que ni siquiera se ha acercado a los 5 euros”, apuntó Cantos.

En la misma línea, Sánchez-Grande explicó que el compromiso de aceptación por parte de Trilantic elimina la posibilidad de que pudiera haber una contra oferta por parte de otra compañía. En este caso, los húngaros tendrían que pagar una comisión de 3 millones de euros.

