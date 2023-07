Pharmamar sale del pozo

Las acciones de Pharmamar salieron del pozo bursátil y recuperaron los 34 euros después de unos resultados mejores de lo esperado, que recibieron el impulso de Zepzelca, el medicamento estrella de la compañía.

La biofarmacéutica gallega facturó en el trimestre 46,2 millones de euros, por encima de los 32 millones que esperaba el mercado, con un beneficio neto de 5 millones, cuando los analistas vaticinaban 0,3 millones.

En términos generales, los resultados de Pharmamar fueron "mejor de lo esperado por el consenso, retomando la senda de los beneficios tras las pérdidas en el primer trimestre", dijo a finanzas.com Diego Morín, analista de IG.

Crece la facturación de Zepzelca en Europa

Este resultado "se debió principalmente a las mayores ventas por uso compasivo del medicamento Zepzelca", dijo el broker londinense RX Securities en un informe al que tuvo acceso finanzas.com.

En concreto, Zepzelca facturó en Europa 15,4 millones de euros, una cifra seis veces superior a los 2,5 millones de euros que esperaba el mercado.

La razón es "un ajuste realizado por las autoridades francesas relacionado con los descuentos realizados en 2022", añadieron las fuentes consultadas.

De hecho, el matiz diferencial es que ahora Pharmamar gana más con Zepzelca en Europa que en los Estados Unidos, tal y como adelantó Economía Digital Galicia.

No obstante, no se esperan más ajustes de este tipo en el resto del año, con lo que la sorpresa podría no volver a producirse, dado que las unidades vendidas del medicamento fueron similares a las del mismo periodo del año anterior.

Pharmamar se anima en bolsa

Más allá de Zepzelca y de una recompra de acciones esperada por el mercado, el grupo que preside José María Fernández-Sousa no presentó novedades significativas, pero las cifras fueron suficiente para impulsar la cotización por encima de los 34 euros.

En Bankinter calificaron las cifras de neutrales, pero ajustaron el precio objetivo al alza, hasta los 41 euros por acción desde los 38,5 euros que estimaban previamente.

RX Securities mantuvo sin cambios sus previsiones para el resto del ejercicio, y lo mismo hizo con el precio objetivo de 80 euros, el más elevado del consenso.

Desde el punto de vista técnico, el rebote de Pharmamar dejó al valor con opciones de testear los 35 euros, con posibilidades mantener el impulso, añadió Morín, cuyo precio objetivo está en los 39,8 euros.

