Las 7 vidas de Pharmamar 

Pharmamar acaba de cumplir 23 años de presencia en la bolsa española. Debutó inicialmente en el parqué en julio del año 2000 como Zeltia, hasta que en 2015 esta compañía quedó diluida en su filial Pharmamar.

Si algo ha distinguido a su cotización durante estos años es que siempre ha contado con una legión de enfervorizados seguidores y tiene las mismas vidas que un gato.

Son numerosas las ocasiones en que el valor ha caído y se ha vuelto a levantar, a golpe de noticias sobre sus medicamentos estrella.

De Yondelis a Zepzelca

Primero fue Yondelis, el medicamento contra el sarcoma de tejido blando, el que guio sus años iniciales en bolsa y ahora lo es Zepzelca, para el tratamiento de cáncer de pulmón.

Precisamente, este fármaco ha salido al rescate de sus acciones esta semana en un momento muy complicado, cuando trataban de no perder el decisivo soporte de los 30 euros.

La noticia de que Taiwán ha aprobado Zepzelca para el tratamiento en pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico ha dado un respiro al valor y a sus accionistas.

Además, es la primera vez en más de 10 años que se aprueba en Taiwán un medicamento de estas características.

Acciones montadas en una montaña rusa

Pharmamar coge aire y se aleja de la zona de peligro. Pero si no atenemos a su histórica trayectoria bursátil, no está salvado. Sus títulos seguirán montados en una montaña rusa, lo que siempre ha hecho en sus 23 años en el parqué bursátil. Y no hay que olvidar que todavía se deja un 50 por ciento en lo que llevamos de ejercicio.

Lo curioso es que los analistas que siguen al valor son más optimistas que su legión de inversores. El 55,6 por ciento aconseja comprar sus títulos y el 44,4 por ciento, mantener. No hay ningún consejo de venta.

También le dan un precio objetivo de 58 euros, lo que equivale a un potencial de retorno del 82 por ciento. Estas buenas previsiones se deben, posiblemente, a que los expertos se aferran a las 7 vidas que tiene la compañía biofarmacéutica.

