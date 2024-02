Qué hacer para jubilarse con 61 años en 2024 

Los tiempos en que era posible jubilarse sobre los 60 años quedaron atrás, pues las distintas reformas de la Seguridad Social que se han producido en los últimos años han ido limitando las posibilidades de acogerse a esta opción.

Para empezar, la ley 27/2011, de 1 de agosto, introdujo un calendario para alargar progresivamente la edad de retiro (que también afecta a la jubilación anticipada); mientras que la reciente reforma Escrivá penalizó aún más esta posibilidad reduciendo la cuantía de la prestación a través de los coeficientes reductores (que se aplican en caso de la jubilación anticipada).

Así las cosas, la edad más temprana a la que se puede acceder a la pensión en 2024 es de 61 años, de manera general.

Supuestos para jubilarse a los 61 años

Pero esta edad no está al alcance de cualquiera. Más bien al contrario. Poder retirarse a los 61 años solo es posible bajo determinadas condiciones bastante restrictivas.

En concreto, solo pueden jubilarse con cuatro años de adelanto con respecto a la edad ordinaria (es decir, con esos 61 años) las personas que tengan al menos 38 ejercicios cotizados y se retiren de manera “involuntaria”.

Hablando en román paladino, eso quiere decir que se tengan que jubilar anticipadamente por circunstancias involuntarias como un expediente de regulación de empleo (ERE) o un despido.

En ese caso, deben estar inscritas en las oficinas del paro como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.

Además, es necesario que hayan cotizado al menos dos años durante los últimos quince.

"No hay muchas posibilidades de jubilarte a los 61 años. No depende de la voluntad del trabajador. Tú no puedes decidirlo. La empresa ha cerrado y, en ese caso, te puedes acoger a esa modalidad. Pero es difícil y hay que tener bastantes años cotizados porque la jubilación no voluntaria puedes adelantarla como máximo 4 años", explica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie.

¿Cuánto se reduce la prestación al jubilarse a los 61 años?

Si bien, es preciso tener en cuenta que retirarse antes de la fecha estipulada implica una pérdida de poder adquisitivo importante, según recuerda Salvador Carrero, portavoz de Lefebvre.

En concreto, el coeficiente reductor que se aplica a las personas que se acojan a la jubilación anticipada "forzosa” 48 meses antes de su fecha prevista; y que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses es del 30 por ciento (con lo cual, se pierde más de un cuarto de la prestación teórica).

Este coeficiente se reduce algo, hasta el 28 por ciento, para las personas que hayan cotizado más de esos 38 años y seis meses pero menos de 41 años y seis meses.

Por su parte, las personas que se sitúen en el rango entre 41 años y medio y 44 años y medio deberán aplicar una reducción del 26 por ciento.

Finalmente, las personas con más años cotizados, aquellas que superen los 44 años y seis meses recibirán una penalización del 24 por ciento si se ven obligadas a acogerse a la jubilación anticipada 48 meses antes (es decir, con 61 años).

Profesiones que permiten jubilarse antes

Más allá de eso, existen algunas profesiones que permiten jubilarse anticipadamente con un menor quebranto de la cuantía de la pensión.

Se trata de cotizantes que han dedicado su vida a profesiones de riesgo como la minería, la extinción de incendios, la tauromaquia o las fuerzas de seguridad.

Asimismo, también es posible jubilarse antes cuando se posee un mínimo porcentaje de discapacidad o cuando se generaron derechos antes del nacimiento de la Seguridad Social (aquellas personas que cotizaron 1.800 días al SOVI o estuvieron afiliadas a Retiro Obrero).

Una última excepción son los funcionarios en el régimen de las clases pasivas (con al menos 30 años de servicio).

