La liquidez de los planes de pensiones, a un año vista

La liquidez de los planes de pensiones está más cerca de convertirse en una realidad. La reforma del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que aprobó el Gobierno en 2018 se plasmará dentro de un año, cuando los partícipes de planes de pensiones podrán rescatar el dinero acumulado en ese producto hasta 2015.

Hasta ahora, el rescate de los planes de pensiones, antes de llegar a la jubilación, solo se podía llevar a cabo en situaciones excepcionales, como desempleo de larga duración o enfermedad grave.

Durante la pandemia hubo una excepción y el Gobierno permitió que los partícipes incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) accedieran, sin tributar, al capital acumulado.

Rescate del plan siempre que el partícipe lo desee

Desde el 1 de enero de 2025 se podrá solicitar el rescate del plan de pensiones sin tener que acreditar ninguna de las situaciones excepcionales que hasta estos momentos contemplaba la ley.

A partir de aquí, cada año se podrá acceder al ahorro que cumpla 10 años de antigüedad. Por ejemplo, en 2026 se rescatarán las aportaciones y rendimientos generados hasta 2016 y así sucesivamente.

Con esta nueva regulación, el Gobierno buscaba dotar de más liquidez a este producto que, según sus estimaciones, había perdido atractivo entre los ahorradores más jóvenes que no veían con buenos ojos no poder acceder a su dinero hasta que no se llegara a la jubilación.

Esta medida, que afecta a los planes de pensiones individuales, se extiende igualmente a los planes de pensiones de empleo, que podrán ser rescatados también a los 10 años de antigüedad.

