Merlin Properties y Colonial mejoran sus números con la inflación

La inflación es una lacra que perjudica a muchos negocios, al subir los costes, reducir los márgenes y provocar una contracción de la demanda. Si bien, en el caso de socimis como Merlin Properties y Colonial, estas pueden beneficiarse de la subida de los precios al ligar la evolución de los alquileres al IPC.

Se trata de un fenómeno que, de hecho, ya se está produciendo y comienza a notarse en las cuentas de las sociedades inmobiliarias cotizadas (socimis).

Este viernes, Merlin Properties sorprendió positivamente al mercado en la publicación de los resultados del primer trimestre de 2022 y se espera que Colonial haga lo propio la próxima semana, con las cuentas que publicará el martes 17 de mayo.

La socimi Merlin Properties incrementa un 6,6 por ciento las rentas brutas

En el caso de Merlin Properties, la compañía inmobiliaria ha incrementado un 6,6 por ciento interanual las rentas brutas en términos comparables hasta los 111 millones de euros (respecto a los 106 millones de euros estimados) ante la potencial revisión al alza de los alquileres (la inflación en España se situó en abril en el 8,3 por ciento).

Por su parte, las rentas netas se impulsaron un 24,9 por ciento favorecidas por este tema y también por la eliminación de los incentivos que se habían adoptado por el Covid-19.

“Los resultados aportan una buena visibilidad de cara al cumplimiento del objetivo de FFO (fondos de operaciones) de cara a 2022 (0,58 euros por acción). Consideramos que los resultados deberían ser recogidos de forma positiva en la cotización”, apuntaba Javier Díaz, el analista de Renta 4 especializado en el sector y que tiene a la compañía en sobreponderar.

“Prevemos impacto positivo en la cotización”, coincidía en ese sentido Juan Moreno, el analista de Bankinter que sigue el valor.

Merlin Properties subía en bolsa tras presentar sus cuentas

Y así era pues, tras desnudar sus cuentas ante el mercado, las acciones de Merlin se revalorizaban casi un 4 por ciento al cierre este viernes.

Por su parte, los títulos de Colonial también cerraron en positivo (+2,5%) y es que los analistas esperan que Colonial también refleje el impacto beneficioso de la inflación en sus números.

“Anticipamos un incremento de las rentas like for like del entorno del 3 por ciento para el conjunto de la cartera, impulsadas por la captura de indexación a IPC de buena parte de las rentas brutas, junto con una ligera mejora de la ocupación en Madrid”, escribía Díaz en un informe.

En lo que va de año, esta protección contra la inflación se ha reflejado en el buen comportamiento de Merlin, que se revaloriza un seis por ciento (aunque Colonial queda fuera de esta tendencia, al dejarse un ocho por ciento en el ejercicio).

El consenso de mercado es optimista con las socimis

Si bien, el mercado es optimista con Colonial. Así, el 65 por ciento de los expertos recomienda comprar acciones de Colonial, por un 20 por ciento que prefiere mantener y un 15 por ciento vender.

En el caso de Merlin, el consenso es aún más positivo con la acción de la sociedad inmobiliaria, pues el 85 por ciento aconseja comprar; por un 10 por ciento que cree preferible mantener y solo un 5 por ciento que optaría por vender.

En el caso de Bankinter, Moreno tiene a la compañía en neutral por considerar que cotiza en línea con su precio objetivo de 10,4 euros por acción.

“No podemos olvidar que todavía oficinas y centros comerciales representan un 77 por ciento de los activos, cuya capacidad de subida de rentas es muy limitada en un entorno de menor demanda”, avisaba este experto respecto al negocio de Merlin.

