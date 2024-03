Inditex: ¿cómo está por técnico antes de los resultados?

Los resultados que Inditex presentará el próximo miércoles mostrarán incrementos de doble dígito en las principales partidas de la cuenta de resultados. El grupo ganará 5.348 millones de euros en 2023, el 29 por ciento más, según el consenso de analistas consultado por finanzas.com.

La multinacional gallega llega a su cita con los inversores con las acciones algo estancadas en los 40 euros, tras anotarse alzas en el año de poco más del 3 por ciento.

Los resultados del tercer trimestre ya desencadenaron una fuerte subida de las valoraciones, y esta vez podría suceder lo mismo. Pero hay que ir con cautela.

A pesar de lo sólidas que se esperan las cifras, la compañía cada vez tiene menos margen para sorprender. Si lo hace, será con sus previsiones.

“Son muy importantes las guías y expectativas que ofrezca el grupo, además del dividendo, en el que se van a focalizar los inversores”, dijo el director de análisis de la revista Inversión, Josep Codina, en ‘Hechos relevantes’, un podcast original de finanzas.com.

Fuente. Josep Codina

Inditex apunta a los 44€

Desde el punto de vista técnico, Inditex sigue en tendencia alcista, aunque consolidando niveles tras los últimos avances.

“Si esto es una estructura de continuación, está claro que Inditex tiene que romper la zona de los 41,7 euros para continuar con las subidas”, dijo Codina. De acuerdo con sus cálculos, la siguiente referencia está en el rango de los 43-44 euros.

Por el contrario, si los resultados no apoyan al valor, Inditex podría quedarse en rango lateral, pero “mientras no pierda los 38 euros, no habría motivos para la preocupación”, remachó Codina.

Grifols e Indra, acciones a seguir en el IBEX 35

Además de Inditex, Codina repasó las perspectivas técnicas de Grifols e Indra. El fabricante de hemoderivados calmó al mercado con la presentación de sus cuentas auditadas por KMPG, sin salvedades.

Ahora, ha dejado interesantes opciones de trading y posible formación de suelo, según comentó el director de análisis de la revista Inversión.

En cuanto a Indra, el mercado reaccionó “realmente bien”, añadió Codina. La proyección del patrón de continuación que la acción dejó en las últimas sesiones, arroja un objetivo teórico hasta los 21 euros.

Si no completa el movimiento alcista, lo importante es que Indra no pierda la zona de los 17,25 euros. El valor está en máximos históricos y subida libre, con todas las medias con pendiente positiva y muy por debajo del precio.

Por eso, Codina no descartó que el valor pueda tomarse un descanso para coger aire y consolidar los últimos avances.

Cellnex, más atascado

También presentó plan estratégico Cellnex, aunque sus acciones en este caso cotizan más atascadas. “Debe romper los 36 euros de forma clara para que podamos darle opciones de rebote”, apuntó Codina.

Antes debe validar la señal con cierres por encima de los 37 euros, mientras que por abajo, es fundamental que aguante el soporte de los 32,25 euros.

