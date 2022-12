El IBEX 35 gana solidez con los cambios pero sigue a merced del Gobierno

El IBEX 35 arrancó su jornada del 14 de diciembre con un componente menos dentro de su índice, tras la salida de Siemens Gamesa ante la culminación de su opa, y a la espera de que Logista se convierta en la compañía que sustituya a Pharmamar dentro del indicador.

Estos cambios en la composición del índice, sin embargo, pueden ayudar a otorgar una mayor solidez al IBEX, al remplazarse un "valor veleta", un Pharmamar caracterizado por los saltos significativos en su cotización en función de las noticias que se publican respecto a la compañía, por uno "absolutamente estable", Logista, que "se está beneficiando de un entorno donde la logística es uno de los sectores punteros".

Publicidad

Así lo explicó Javier Niederleytner, profesor de mercados en el IEB, a su paso por el podcast de finanzas.com.

"Cuando ya Pharmamar tenga una velocidad de crucero, es decir, tenga unos fármacos autorizados, etc. Entonces sí me concentraré en Pharmamar. Pero un valor que continuamente nos está dando noticias sobre su desarrollo, pues al que le gusten los sobresaltos, es un valor adecuado. Pero desde luego, yo, no quiero sufrir esos vaivenes", expresó el profesor.

Una consideración respecto a la nueva composición del IBEX 35 en la que Niederleytner no quiso olvidar, sin embargo, el que a su juicio puede ser el mayor problema del indicador bursátil español de cara a los próximos trimestres: la inestabilidad jurídica en torno a las empresas que lo componen.

El IBEX 35 y la acción del Gobierno

"En España tenemos nuestras cosas, como siempre, y ahora tenemos una inestabilidad política que desde fuera la están viendo. La gente se piensa que los inversores internacionales son ciegos, y para nada", razonó Niederleytner.

"El problema que más preocupa a los inversores es la inestabilidad jurídica. ¿Cómo vas a establecer una inversión en España si te van a cambiar las reglas del juego de aquí a mañana?", añadió.

Publicidad

Publicidad

Y es que, a ojos del profesor del IEB, el hecho de que las compañías del IBEX 35 se estén enfrentando a medidas inesperadas, como el impuesto a los beneficios extraordinarios, o las subidas del salario mínimo interprofesional, están resultando nocivas para la inversión internacional.

"Los inversores quieren una estabilidad jurídica, que sabes que cuando entras a invertir en un país, hay unas reglas de juego, pero aquí no, aquí te las cambian de la noche a la mañana ahora", aseguró el experto.

El contexto macroeconómico seguirá pendiente de la inflación

Ante la incertidumbre denunciada por Niederleytner en relación con la seguridad jurídica de las cotizadas del IBEX 35, y a pesar de esta mayor estabilidad que puede aportar la entrada de Logista en el indicador, el experto reconoció que hacer previsiones para 2023 es extremadamente difícil, dada la alta volatilidad actual del mercado.

El profesor, no obstante, sí se aventuró a esbozar tres posibles escenarios para el mercado de cara al año que viene, y una premisa clara, que la inflación seguirá marcando las decisiones de los bancos centrales, y con ello, el devenir de las bolsas.

Publicidad

"Lo que nos está preocupando, que es la inflación, puede cambiar de un día para otro. No nos olvidemos de que venimos de una relación buena porque, fundamentalmente, han bajado los precios energéticos", detalló Niederleytner.

"¿Pero quién nos dice que no podemos tener un repunte en la escalada bélica? ¿Quién nos puede decir que no haya cualquier situación de la OPEP, no deseada, por la que volvamos a ver el petróleo por encima de 85 o 90 dólares?", se preguntó.

Y si esto ocurriera, el experto señaló que significaría el fin de la tendencia bajista de la inflación, y el regreso "a los temores de que los bancos centrales suban los tipos".

"Por lo cual, no podemos hacer perspectivas. Lo único que tenemos que ver es un poco, cuál es la tendencia, y si esta tendencia a la baja de la inflación continua, entonces ya podremos lanzar un poco más las campanas del vuelo y pensar que los mercados pueden entrar de nuevo en una tendencia alcista", concluyó.

Publicidad

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.