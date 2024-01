¿Hay que prohibir los cortos sobre Grifols?

La publicación del informe de Gotham City Research que desplomó las acciones de Grifols y dio origen a unos cortos con lo que el hedge fund ligado a la firma se embolsó unos 17 millones de euros, ha levantado ampollas en las esferas políticas.

La patronal catalana Foment del Treball pidió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que regule y limite la posiciones “especulativas” en operaciones bajistas para evitar especulaciones en la economía productiva.

Publicidad

La violencia de la caída (en torno al 40 por ciento desde la publicación del informe) y las graves acusaciones vertidas contra una acción cuya cotización no llegó a ser suspendida, generó una defensa cerrada de Grifols, dueña de unos activos “estratégicos” tanto en Cataluña como en el resto del mundo, dijo Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.

La CNMV aboga por una información sin asimetrías, sea positiva o negativa

Ante esta situación, la CNMV ha pedido explicaciones a Grifols sobre la relación con la sociedad patrimonial Scranton, para lo que ha dado de plazo hasta el próximo 23 de enero.

Respecto a un posible prohibición o limitación de las posiciones cortas en Grifols, el regulador se limitó a recordar, ante preguntas de finanzas.com, las palabras de su presidente, Rodrigo Buenaventura.

"Se protege asegurando que la información está a disposición de todo el mundo, siendo positiva o negativa", pero sin asimetrías, dijo Buenaventura quien, no obstante, aseguró ser consciente de que hay una volatilidad elevada en el valor.

Los profesionales, partidarios de no prohibir los cortos en Grifols

Frente a la petición de Foment del Treball, los profesionales del sector financiero consultados por finanzas.com rechazaron cualquier prohibición de cortos en Grifols y recordaron que se trata de una operativa admitida, con sus riesgos, y que también se emplea para actividades no especulativas.

Publicidad

“No tiene sentido, no se pueden prohibir los cortos por una compañía concreta y por una información que incluso estaba presente en los libros de cuentas y que era vox populi”, dijo Javier Santacruz, gestor de fondos y profesor de finanzas en el IEB.

Publicidad

“Es una operativa perfectamente legal mientras no sean ventas en descubierto, que están prohibidas”, es decir, que se vendan acciones que no se tienen, coincidió Alfonso de Gregorio, gestor de fondos en Finaccess Value.

“Cuando a nosotros no nos gusta una acción, simplemente no la tenemos” recordó de Gregorio, tras recalcar que su gestora no hace ésta operativa.

No obstante, ni siquiera se tienen que dar casos como el de Gowex o Grifols, ya que los inversores bajistas pueden pensar simplemente que las acciones valen menos de lo que refleja el mercado, explicó de Gregorio.

Publicidad

Los riesgos y la utilidad de las operaciones cortas

Además, “el mercado es libre y el que se pone corto asume un riesgo. Limitar los cortos haría menos eficiente el mercado”, dijo a finanzas.com José Lizán, gestor de fondos en Rreto Magnum Sicav.

Sin ir más lejos, De Gregorio citó el ejemplo del S&P 500 a finales del año pasado, que tenía gran cantidad de posiciones cortas que se tuvieron que deshacer por el rebote de este selectivo.

En opinión de Alfonso Escárate, experto en gestión de family office y colaborador de la revista Inversión, la prohibición de cortos o su limitación “depende del interés de CNMV, es decir, es una cuestión política”. Este experto es contrario a las limitaciones y aboga por un mercado soberano.

En este sentido, Santacruz añadió que las operaciones en corto no siempre son especulativas. “Se pueden utilizar cortos para cubrir carteras, es lo que se llama el estilo de gestión long/short”, apuntó.

Publicidad

Igualmente, “los cortos son muy útiles en divisas y fondos monetarios, ya que se puede gestionar la liquidez de una mejor forma. Es una medida que tan legítima como todas las demás”, apostilló Santacruz.

El caso excepcional de los pánicos bursátiles

La prohibición de operaciones en corto no es una novedad para los inversores españoles. Tras el estallido de la pandemia, la CNMV limitó estas operaciones sobre 69 cotizadas españolas, medida que apenas estuvo vigente dos meses, desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 18 de mayo.

En este caso, De Gregorio apuntó que si sería partidario de la prohibición de cortos. “Con muy poco dinero y en una situación de pánico se puede reventar bastante el mercado, más en un caso como en el mercado español”, recordó el experto de Finaccess Value.

No es un tema específico de una acción concreta, sino de una situación de miedo que se retroalimenta. Fuera de este supuesto, “los cortos son legítimos, suponen otra forma de invertir cuando alguien cree que las valoraciones son irracionales”, remachó De Gregorio.

Los bajistas regresan a Grifols

En medio de esta polémica, este miércoles trascendió que el fondo Millenium International Management regresó como bajista a Grifols, tras abrir una posición corta por el 0,53 por ciento del capital, según consta en los registros de la CNMV.

Publicidad

Se trata de uno de los bajistas más relevantes de Grifols en los últimos años, por detrás de AKO Capital, presente ahora mismo con posiciones cortas en Enagás.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.