Grifols: división entre los analistas tras el informe de la CNMV

Las acciones de Grifols reaccionaron con fuerte volatilidad y caídas al informe publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que el regulador identificó “deficiencias relevantes”, aunque no vio necesidad de reformular las cuentas de la compañía.

La reacción del mercado refleja la incertidumbre de los inversores ante un informe que despeja dudas importantes respecto al endeudamiento, pero que también muestra lagunas en los procedimientos con los que Grifols ha manejado su contabilidad y las operaciones con empresas vinculadas en los últimos años.

Publicidad

En la misma línea, los analistas que siguen al valor se mostraron igual de divididos. Si bien el informe aleja el riesgo de que Grifols haya cometido fraude a sus accionistas, no es menos verdad que el grupo de hemoderivados ha proporcionado una información escasa en aspecto que son relevantes para los inversores.

Ocasión pedida de la CNMV con Grifols

En el grupo de los escépticos se colocó Juan Ros Padilla, analista en Oddo, tras apuntar que el fabricante de hemoderivados “solo recibió un toque de atención” por parte de la CNMV.

En su opinión, esto supone una oportunidad perdida para que la CNMV hubiese investigado más a fondo las principales controversias que afectan al grupo. Además, Ros cree que hay un riesgo a la baja en las estimaciones de Grifols y mantiene una visión cauta sobre el valor.

Tampoco se mostró muy satisfecho Pedro Echeguren, analista en Bankinter, cuando apuntó que las objeciones de la CNMV son “un aviso sobre la escasa información que aporta Grifols en aspectos relevantes”.

Esto incluye la decisión de optar por un criterio de consolidación en la filial InmunoTek que aporta poca información, y que probablemente obligue a Grifols a tener que reformular la cuenta de pérdidas y ganancia de los dos últimos años, tal y como ha solicitado la CNMV.

Publicidad

Es más, de acuerdo con la normativa contable, esta operación tendría que haberse registrado como operación conjunta, y no como inversión financiera. En todo caso, Álvaro Arístegui, de R4 Banco, no cree que este punto sea de “especial relevancia”, por lo que su modificación en las cuentas de Grifols no debería tener un impacto relevante.

Publicidad

Sin impacto en valoración…para los optimistas

Una visión más optimista expresó Joaquín García-Quirós, analista en JB Capital Markets, tras reiterar su recomendación de comprar y añadir que el informe de CNMV no incluyó ninguna información nueva que pudiera impactar en su valoración.

A su modo de ver, los comentarios de la CNMV en el sentido de que Grifols no ha sido transparente con sus informaciones ya eran bien conocidos por el mercado.

“No vemos impacto en valoración de este informe teniendo en cuenta que no hay errores en la deuda financiera reportada y tampoco en la consolidación de Haema y BPC, lo que sorprende tratándose de una información auditada”, coincidieron en su diagnóstico los analistas de Banco Sabadell.

Publicidad

Una opinión similar sostuvo Jaime Escribano, de Banco Santander, cuando apuntó que Grifols ha pasado el examen del supervisor con consecuencias menores.

Este experto aseguró que ya estaba al tanto de los problemas señalados por CNMV. De hecho, la mayoría de las aclaraciones y la información complementaria se han proporcionado en los estados financieros de 2023, según recordó.

¿Qué consecuencias puede haber?

En cuanto a las consecuencias que se deriven en el futuro, Echeguren destacó la falta de flujo de caja libre. No lo hubo en los últimos tres años y tampoco lo habrá en 2024.

De no corregirse esta situación, que ya ha forzado la desinversión en Shanghái Raas, “la compañía se verá obligada a vender más activos y podría llegar al extremo de ser troceada”, argumentó el experto de Bankinter.

Publicidad

Este experto tiene a Grifols con nota de vender y al precio en revisión, a la espera de que Grifols reformule los cambios en los estados financieros de 2022/2023.

En cuanto al cálculo del ebitda ajustado que reclamó la CNMV, Banco Sabadell recordó que Grifols ya dijo en la conferencia con analistas del 11 de enero que el ebitda que aportan Haema y BPC es poco material, en torno a los 30 millones de euros o el 2,4 por ciento del ebitda.

Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.