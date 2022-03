Los planes de pensiones sostenibles con mejor rentabilidad a un año

La inclusión de los factores Ambientales, Sociales y de buen Gobierno (ASG) en el proceso de análisis y selección de valores para incluir en las carteras ha demostrado tener un impacto positivo en su rendimiento.

Si comparamos la rentabilidad del índice MSCI ACWI Sustainable Impact en el año, hasta el 28 de febrero pasado (-3,77 por ciento) con la del referente global MSCI ACWI (-7,37 por ciento) se puede observar cómo la consideración de factores sostenibles aporta cierta protección a las carteras.

Si bien en planes de pensiones del sistema individual la oferta en productos sostenibles es un tanto limitada, vemos como, a partir del universo global de planes con calificación de cinco y cuatro estrellas de VDOS podemos encontrar algunos ejemplos que, si bien no consiguen alcanzar rentabilidades positivas desde comienzos de año, si que presentan un comportamiento superior respecto al resto de planes.

Riesgo: evolución según el momento vital

Con una rentabilidad media a un año de 0,64 por ciento, BBVA Plan Jubilación Sostenible 2040 se revaloriza un 2,55 por ciento en el último año, con un dato de volatilidad de 8,61 por ciento. A tres años, obtiene una rentabilidad de 16,09 por ciento.

Gestionado en base a la filosofía de ciclo de vida, su nivel de riesgo irá evolucionando hacia un perfil más conservador a medida que se acerque el horizonte de inversión establecido. Encuadrado en la categoría VDOS de Mixto Flexible, además de criterios financieros, su proceso inversor aplica criterios valorativos de inversión Socialmente Responsable, buscando compañías consideradas sostenibles, que integren en su estrategia y operativas oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

Publicidad

Con un patrimonio bajo gestión e 285 millones de euros, sus mayores posiciones corresponden al fondo cotizado UBS ETF S&P 500 ESG USD DIS (13,44 por ciento), al contrato de futuros S&P 500 EMINI FUT Mar 22 (9,89 por ciento), al fondo cotizado AMUNDI SP500 ETF DR H EUR (7,88 por ciento); al contrato de futuros STOXX EUROPE 600 Mar 22 (7,17 por ciento) y al fondo cotizado X MSCI EUROPE ESG (6,88 por ciento).

Publicidad

La suscripción del plan requiere una aportación mínima, inicial y periódica, de 30,05 euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,12 euros.

Planes que combinan análisis fundamental y ASG

Un 0,49 por ciento es la rentabilidad media a un año obtenida por Ibercaja de Pensiones sostenible y solidario. Se revaloriza un 0,51 por ciento en el último periodo anual, con un dato de volatilidad de 8,85 por ciento, y una rentabilidad de 24,67 por ciento a tres años.

Su gestión combina el análisis financiero tradicional (análisis fundamental) con el análisis extra financiero o ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) y los sitúa al mismo nivel de importancia. Consideran que esta combinación funciona para dar un extra de retorno al partícipe del plan a través de la inversión sostenible o ASG.

Aúnan la aplicación de exclusiones de normas y producto, con las técnicas del Best in class (mejor de su clase) y Best efforts (momentum positivo) y la inversión temática, que algunos también califican como de impacto. Sólo invierten en activos cotizados y líquidos, por lo que entienden la inversión de impacto en un sentido más amplio.

Encuadrado en la categoría VDOS de Mixto Moderado Euro, las mayores posiciones en renta variable incluyen acciones de Microsoft Corporate (3,51 por ciento); Nortonlifelock (2,52 por ciento); Cigna Corporation (2,16 por ciento); Nvidia Corporate (1,77 por ciento) y Smith & Nephew PLC (1,75 por ciento).

Publicidad

En renta fija, corresponden a emisiones de Hammerson PLC (1,47 por ciento); Lar España Real Estate Socimi (1,43 por ciento); San Quirico SPA (1,19 por ciento); el fondo DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable (1,11 por ciento) y la emisión Rag-Stiftung (1,08 por ciento).

La aportación mínima periódica para suscribir y mantenerse como partícipe de este plan es de 18 euros, aplicando una comisión fija de 1,50 por ciento y de depósito de 0,09 por ciento. Suma un patrimonio bajo gestión de 295 millones de euros.

Planes de crecimiento a largo plazo

De la misma categoría y calificación de cuatro estrellas de VDOS, Tressis Cartera Sostenible Equilibrada se anota una rentabilidad media a un año de 0,35 por ciento. A un año, no consigue situarse en terreno positivo por rentabilidad (-0,38 por ciento) con una volatilidad de 7,18 por ciento.

En los últimos tres años acumula una rentabilidad de 13,08 por ciento. Es un plan dirigido a inversores que persigan un crecimiento del capital a medio plazo, aceptando asumir fluctuaciones moderadas. La política de inversiones está dirigida a la constitución de una cartera compuesta tanto por activos de renta fija (40 por ciento - 100 por ciento) como activos de renta variable (0 por ciento - 60 por ciento).

Publicidad

Además, podrá invertir un porcentaje en activos clasificados como ‘gestión alternativa’ (activos inmobiliarios, capital riesgo o IIC de retorno absoluto entre otros). Debido a su flexibilidad, busca aprovechar oportunidades de mercado para obtener una rentabilidad adicional.

La volatilidad no podrá superar el 10 por ciento- Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplican criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable.

Entre sus mayores posiciones se incluyen los fondos VAN ESG DEV (VANGUARD GROUP) (16,24 por ciento), AMUNDI INDX (AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS) (12,64 por ciento), LYXOR MSCIN (LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG) (10,63 por ciento), CLEOME USA (CLEOME INDEX USA EQUITIES-I) (9,56 por ciento) y PIMCO GIS (PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS) (4,75 por ciento). Se requiere una aportación mínima, inicial y periódica, de 50 euros para suscribir este plan y mantenerse como su participe. Partícipes a los que aplica una comisión fija de 1,20 por ciento y de depósito de 0,06 por ciento.

Sin duda el hecho de que se excluyan las compañías del sector de energía que operan a partir de combustibles fósiles, ha afectado a la evolución de las carteras sostenibles desde comienzos de año. Pero estamos viviendo una situación excepcional y comenzando un periodo de transición energética en el que notaremos esta discrepancia de forma más notable.

Sin embargo, a largo plazo, si consideramos la inversión en sostenibilidad como un factor que aporta estabilidad y reduce el riesgo de las carteras, puede percibirse cómo este tipo de inversión se convertirá en un estándar, según se desprende de diversos sondeos de mercado. Serán los emisores que tengan las mejores calificaciones ASG los que tengan mayor facilidad para captar el interés de los inversores.