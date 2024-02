Fondos de pequeñas y medianas compañías para tener en el radar 

Las acciones de pequeñas y medianas compañías están baratas respecto a las blue chips después de la brecha que se produjo el año pasado a nivel de comportamiento. En concreto, las primeras cerraron el ejercicio con una subida del 10 por ciento, que se queda corta comparada con el 19 por ciento que ascendieron las empresas de gran capitalización y el 17 por ciento que remontó la bolsa general.

Ante esta situación, muchos expertos han comenzado a vigilar de cerca a las compañías de menor tamaño, en busca de un punto de entrada y de un contexto favorable para su desempeño.

"El año pasado se produjo un diferencial tan grande que, antes o después, se va a tener que cerrar”, ha dicho al respecto Sol Hurtado de Mendoza, responsable de la gestora de fondos BNP Paribas AM en España y Portugal.

El timing para entrar en fondos de smallcaps es "crucial"

Si bien, el timing es crucial. Así, asesores financieros como Carlos Farrás, socio de DPM Finanzas; o José María Luna, de Luna Sevilla Asesores, creen que, antes de lanzarse a invertir en este segmento (o de seguir comprando, si ya lo tenemos en cartera), es necesario ver señales de cambio en el Banco Central Europeo y síntomas de fortaleza en la economía.

“Nos parece que las compañías de menor capitalización están baratas. Lo único es que, a nivel de calendario, querríamos ver cómo evoluciona la situación económica antes de comprar más. Es decir, el tema es ver si compro ahora o me espero un poco a ver cómo evoluciona la economía. Porque, si hay una desaceleración, no me imagino a las large caps bajando y a las small caps subiendo", apunta Carlos Farrás.

En la misma línea se manifiesta Luna: “Es verdad que existe un enorme gap de comportamiento entre las blue chips y las empresas de mediana y pequeña capitalización, que presentan enormes oportunidades, tanto por la filosofía de negocio como, sobre todo, por valoración. Especialmente, en la parte europea”.

Pero, pese a ello, Luna prefiere estar posicionado ahora mismo en empresas de mayor tamaño porque, "a pesar de esas valoraciones interesantes, las smallcaps necesitarían un contexto de tipos de interés más favorable”.

Más vulnerables al ciclo

Y es que las empresas de menor capitalización suelen ser más vulnerables a los tipos de interés elevados por lo que, antes de invertir, haría falta un aplanamiento de la curva, que las autoridades monetarias empezasen a mostrar un tono acomodaticio y visibilidad en lo que respecta al entorno macroeconómico.

“El punto de partida actual en términos de valoraciones es históricamente atractivo. Sin embargo, el escenario es más incierto en términos de ciclo económico y de factores técnicos como la liquidez. Nuestra estrategia es ir incrementando posiciones en smallcaps con cautela si este descuento sigue ampliándose. Siempre a través de gestión activa, sobre todo en compañías de calidad, con poca deuda y buenos equipos directivos”, resume Farrás.

Fondos para inverir en smallcaps

Pero, ¿qué fondos de smallcaps serían interesantes para entrar si cristalizan esas circunstancias favorables?

A ese respecto, Luna tiene los siguientes fondos “en el radar”: el CT Global Smaller Companies (de Columbia Threadneedle) y el Kempen Global Small Cap, dentro de la renta variable global; así como el BNP Paribas US Small Cap y el fondo Robeco US Select Opportunities Equities, dentro de la bolsa americana.

Asimismo, en bolsa europea destaca el Lonvia Avenir Mid Cap Euro, el Bellevue Enterprises Enterpreneurs y el BNY Mellon Small Cap Euroland.

Por su parte, Farrás también cita el fondo Lonvia Avenir Mid Cap Europe.

Un fondo descatado, el Lovia Avenir Mid Cap Europe

En esta cartera, "la selección de valores se centra exclusivamente en las empresas "best-in-class" que se encuentran en una posición de producto, tecnología o servicio de mayor calidad. Esto les da un perfil operativo y de crecimiento único que les permite navegar los ciclos económicos y salir fortalecidos años tras año, independientemente de si el entorno es favorable o adverso”, dice un documento de DPM Finanzas.

Asimismo, a Farrás también le gusta el Valentum FI.

Esta cartera “busca invertir en compañías infravaloradas de alta calidad, con un balance sólido y un equipo directivo de confianza y probada experiencia. El pilar de momentum consiste en factores de más corto plazo, ya sean internos o externos a la compañía, como pueden ser reestructuraciones, cambios en el equipo directivo, movimientos estratégicos o posicionamiento geográfico o sectorial, buscando el catalizador que aflore el valor”, resume el informe de DPM Finanzas respecto a esta segunda cartera.

