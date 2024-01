Estos son los fondos de autor para tener en cartera

Los fondos de autor son aquellos que están liderados por gestores de prestigio dentro de la comunidad financiera.

Suelen ser productos “cuyo modelo de gestión es personalista. Es decir, la toma de decisiones se concentra en uno o dos gestores, aunque estos luego se apoyen en un equipo. La estrategia de inversión suele ser flexible y no basarse en ningún benchmark o índice de referencia”, explican desde Bankinter.

Tienen algunas ventajas, como una mayor transparencia y comunicación con los partícipes, así como la garantía de que estamos apostando por la gestión activa de un profesional reconocido.

Asimismo, estos fondos suelen ofrecer “cierta descorrelación con los mercados tanto de renta variable como de renta fija”, aseveran en Bankinter.

En el otro lado de la balanza, el principal riesgo son unas comisiones algo más elevadas que los fondos ‘plain vanilla’, aunque esto se puede compensar si los resultados de la cartera baten a la competencia de manera consistente.

Selección de fondos de autor

Esta es una selección de fondos de autor para aquellos que quieran introducir este tipo de productos en su cartera, este 2024.

Dentro de los fondos monetarios, el selector José María Luna, de Luna Sevilla Asesores, recomienda el Gesconsult Corto Plazo, una cartera con una "buena TIR en pagarés de empresa”, gestionada por Daniel Martínez y el director de inversiones Gonzalo Sánchez.

Para la parte de renta fija, le gusta el fondo Buy&Hold Bonds que gestiona Rafa Varela, un gestor de avalado prestigio en el ámbito de la deuda, con rating AAA de Citywire y diversos premios en su vitrina.

Fondos de autor mixtos

En lo que respecta a los fondos mixtos, Luna menciona el Cartesio X, un referente gestionado por Juan Antonio Bertrán y Cayetano Cornet, con vocación de preservación del capital; así como el Olea Neutral, un fondo multiactivo español con una sólida trayectoria de casi 20 años, gestionado por Hernán Cortés y Rafael Peña.

Por su parte, desde Bankinter proponen el DWS Concept Kaldemorgen, un clásico europeo con rentabilidades históricas “consistentes”.

Como ejemplo, desde su lanzamiento en 2012 solo ha cerrado en negativo en 2018 (-3,0 por ciento), en 2020 (-1,9 por ciento) y en 2022 (-4,8 por ciento).

“No tiene restricciones en la inversión, ni tampoco en el posicionamiento geográfico o sectorial. Puede invertir en cualquier activo líquido (acciones, bonos, divisas o materias primas) y tomar posiciones largas o cortas. Es el gestor quien decide en qué activos y en qué porcentajes invierte. De ahí su fuerte carácter de autor. En contraposición, para evitar retrocesos significativos, la política de control de riesgos es muy exigente”, dice un informe de Bankinter.

Respecto a su autor, el documento explica lo siguiente: “El gestor, Klaus Kaldemorgen acumula más de 40 años de experiencia en gestión, habiendo pasado por renta variable global y renta fija global antes de lanzar este fondo. Sigue una estrategia de inversión Top Down, basada fundamentalmente en el Asset Allocation. Dado que se aproxima a su jubilación, está llevando a cabo un proceso de sucesión muy progresivo y actualmente co-gestiona el fondo junto a Christoph Schmidt”.

Fondos de autor de renta variable

En el capítulo de los fondos de renta variable, José María Luna cita el Nartex Equity Fund, de Tomás Maraver; mientras que Bankinter apuesta por el Magallanes European Equity, un fondo gestionado activamente bajo los principios de la inversión de estilo valor (invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo).

“El gestor, Iván Martín, acumula más de dos décadas de experiencia como gestor de fondos. Invierte analizando compañías de manera aislada. Es decir, no tiene en cuenta geografía/sector y no tiene un benchmark como referencia. Evita la concentración de valores (no más del 5 por ciento) y de industrias (10-15 por ciento). Normalmente la rotación de la cartera es baja y se centra en compañías con balance sólido y precio atractivo”, apuntan desde el banco naranja.

Finalmente, desde Bankinter también citan el Fidelity Fast Global Equity, gestionado por Dmitry Solomakhin, dentro de los alternativos; y el Carmignac Long-Short European Equities, de Malte Heininger, dentro de las carteras long-short.

Sobre el primero, el informe dice: “Fondo de renta variable global dirigido a inversores con capacidad de asumir un nivel de riesgo elevado. Lanzado en 2012, tiene rentabilidades históricas muy consistentes, habiendo cerrado en negativo sólo 2 de sus 10 años de historia (2018 y 2020). Modelo de gestión alternativo, personalista y sin restricciones”.

Sobre el segundo, explican que “trata de minimizar la direccionalidad del mercado buscando obtener el diferencial de rentabilidad entre sectores y compañías sobrevaloradas e infravaloradas”.

