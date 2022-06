3 fondos de inversión que ganan un 40% en el semestre

Los ahorradores siguen apostando fuerte por los fondos de inversión españoles, a pesar de las caídas que se están produciendo en los mercados.

Así, en lo que va de año, las suscripciones netas a estos fondos aumentaron en 5.054 millones de euros, hasta situarse su patrimonio total en los 305.753 millones.

Los partícipes buscan en ellos una rentabilidad que cada vez es más difícil de conseguir, teniendo en cuenta que en 2022 la única categoría que presenta rendimientos positivos es la de fondos de renta variable nacional, con un 2,95 por ciento, según datos de Inverco.

No obstante, existen fondos que han aprovechado la volatilidad y la incertidumbre de los mercados para crecer y dar a sus participes una rentabilidad que supera el 40 por ciento en el primer semestre del año. Son los siguientes:

Global Allocation

El fondo más rentable de 2022 es el Global Allocation de Renta 4 gestionado por Luis Bononato, que ha ganado un 44,92 por ciento desde enero, según datos de Vdos.

Invierte hasta un máximo del 10 por ciento de su patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo.

Dentro de la renta fija, además de en valores, invierte en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

La estrategia que ha seguido Bononato este año para ofrecer a los partícipes de su fondo una rentabilidad cercan al 50 por ciento se ha basado en reducir posiciones en bolsa y en otros activos de riesgo. Una estrategia que le ha salido bien.

Alcalá Multigestión GARP

El segundo puesto del ranking en rentabilidad lo ocupa el fondo Alcalá Multigestión GARP de Gesalcalá. Se trata de un fondo de la categoría mixto flexible que en el primer semestre ha aportado a sus partícipes una rentabilidad del 44,06 por ciento.

Su patrimonio alcanza los 9.876,5 millones de euros y sus gestores siguen la estrategia de inversión GARP (siglas en ingles de 'crecimiento a un precio razonable').

Un método que permite invertir al fondo en renta variable y renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

La mayor parte de su inversión, un 41,68 por ciento, la tiene en empresas de los Estados Unidos, y un 27,16 por ciento en compañías de la zona euro.

Tiene reservado hasta un 25 por ciento de su exposición a mercados de países emergentes, entre ellos los de Latinoamérica, que este año se han beneficiado de la subida de precios de las materias primas.

El grueso de su patrimonio lo tiene invertido en el sector de la energía, un 49,50 por ciento, y la gasista Golar LNG es la que acapara un mayor porcentaje, el 7,89 por ciento del total; seguida por la petrolera estadounidense Kosmos Energy, con el 7,32 por ciento; la especializada en envíos de petróleo crudo Teekay (5,92%) y el proveedor de servicios petroleros Petrofac (5,53 %).

El segundo sector en el que más invierte es en materiales básicos, con un 15,29 por ciento, seguido por consumo cíclico (12,52%) e industria (10,39%).

Gestión Boutique VII Allroad

Este fondo gestionado por Andbank Wealth Management ha logrado una rentabilidad del 38,31 por ciento en el primer semestre.

Fuentes de la gestora señalan que “su objetivo de gestión consiste en rentabilizar la inversión del compartimento a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde a los activos en los que se invierte”.

Puede invertir hasta el cien por cien de su patrimonio en instituciones de inversión colectiva financieras, armonizadas o no, y un máximo del 30 por ciento en IIC no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Sus inversiones se dirigen tanto a renta variable como a renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos.

En renta variable invierte mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos y puede tener hasta un 100 por cien de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.

Retornos cercanos al 30 por ciento

Otros fondos de inversión que lo han hecho bien este año, aunque no han llegado a superar el 30 por ciento de rentabilidad, son Azvalor Internacional y 1 Kessler Global.

Azvalor Internacional

Es el cuarto fondo más rentable desde enero, con un 29,90 por ciento. Se trata de un fondo de autor gestionado por Azvalor Asset Management que invierte en renta variable, principalmente en empresas europeas cotizadas en mercados secundarios y puede tener un 35 por ciento de su exposición en emisores o mercados de países emergentes.

Sigue la filosofía de inversión en valor -value investing- basada en la búsqueda de compañías infravaloradas, con buenos negocios, ventajas competitivas y altos retornos sobre el capital empleado, dirigidas por un buen equipo gestor.

Fuentes de la gestora señalan que "intenta aprovechar la irracionalidad de los mercados a corto plazo, utilizando la volatilidad como oportunidad, con la convicción de que en el largo plazo y con paciencia el mercado reconocerá el valor de estas compañías".

El fondo está gestionado por Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, que tienen como objetivo "obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo", por lo que "está destinado a inversores con un horizonte temporal de largo plazo".

El 55,92 por ciento de su cartera está posicionada en el sector de la energía, un 36,12 por ciento en el de materiales básicos y un 3,25 por ciento en el industrial, de empresas ubicadas en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, principalmente.

Entre ellas destacan cuatro energéticas: la compañía de carbón Arch Resources, donde tiene invertido un 6,70 por ciento de su patrimonio; las mineras de carbón: Consol Energy (5,71%) y Whitehaven Coal (5,33%) y la multinacional dedicada a la extracción de oro Barrick Gold Corp (5,39%).

1 Kessler Global

Este fondo, gestionado por GVC Gaesco Gestión, ha conseguido una rentabilidad en el primer semestre del año del 24,55 por ciento.

Toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index, para la inversión en renta variable y el Citigroup World Aggregate Bond Index, para la parte de inversión en renta fija.

Invierte más del 50 por ciento del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestoras nacionales e internacionales, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora.

El resto del patrimonio no invertido en IIC lo destina a valores de renta fija, de renta variable y ETF, hasta un máximo conjunto del 49 por ciento, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE.

La mayor parte de sus inversiones (62,54%) la tiene en la zona euro, los Estados Unidos (19%) y Canadá (6,35%). Pero también invierte en países emergentes de Asia (6,04%) y en Reino Unido (3,90%).

Sus cinco mayores posiciones las tiene en: renta fija española (18,01%), Lemanik Sicav Global Start (17,52%), el subfondo Seeyond Vol Stgy (16,24%), Amundi Fds Volatil Wld I (15,24%) y Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (8,86%).

