Los fondos de inversión dan rentabilidades históricas y muchos inversores se quedan fuera

La remontada de los mercados financieros impulsada por las buenas noticias sobre la efectividad de los ensayos de las vacunas contra el Covid-19 ha disparado la rentabilidad de los fondos de inversión en noviembre hasta el 4,19%.

Se trata del mejor registro de la serie histórica, con retornos positivos en todas las categorías, sobre todo en aquellas con mayor exposición a acciones.

No obstante, muchos inversores no han podido aprovecharse de esta remontada y se han quedado fuera de la subida, señala Isabel Sánchez, analista financiero de Arquia Profin Banca Privada.

Para evitar perder estas oportunidades, Araceli de Frutos, asesora del fondo Alhaja Inversiones, recomienda estar invertidos y advierte que aunque la subida de rentabilidad en los fondos en noviembre ha sido importante, hay que tomársela con “cautela” porque “puede ser un movimiento trampa debido a que algunos fondos que no lo han hecho del todo bien durante el ejercicio pueden haber maquillado sus resultados de cara a fin de año”.

Ante estos buenos retornos De Frutos aconseja a los inversores no dejarse llevar por sus emociones a la hora de invertir y que no acudan ahora de forma irracional a los mercados para no perderse posibles subidas, ya que “estos vaivenes del mercado hay que tomarlos con perspectiva” y más si se tiene en cuenta que la pandemia sigue siendo el principal catalizador y aún no está controlada.

Pérdidas recuperadas

El incremento de la rentabilidad de los fondos hizo que en noviembre su volumen de activos aumentara en 9.700 millones de euros, hasta situarse en 271.952 millones, un 3,7% más que el mes anterior.

Tras esta subida, los fondos de inversión “han recuperado casi la totalidad de lo cedido en el primer trimestre del año”, apuntan fuentes de Inverco.

Hay que recordar que cuando estalló la pandemia en España se produjo una fuga de capitales de los fondos de inversión que alcanzó solo en marzo los 5.571 millones de euros.

La remontada de los mercados en noviembre también ha hecho que la rentabilidad media acumulada este año por los fondos de inversión haya vuelto a los números verdes, hasta alcanzar el 0,37%.

Impulsada principalmente por las categorías de fondos con mayor exposición a acciones como la de renta variable nacional, cuya rentabilidad alcanzó máximos históricos mensuales al situarse en el 22,95 por ciento. Estos fondos cerraron noviembre con un patrimonio de 3.210 millones de euros.

La categoría de renta variable internacional fue la segunda que mejores retornos ofreció a sus partícipes, con una subida del 13,49 por ciento. Su rendimiento medio en el año supera el 2,8%.

El tercer lugar del ranking por rentabilidad lo ocuparon los fondos de gestión pasiva con una subida del 4,38%.

Y son aquellas categorías con mayor exposición al riesgo las que despertarán mayor apetito inversor por parte de los partícipes a corto plazo.

“Visto el reciente comportamiento de los mercados, los fondos de renta variable internacional deberían seguir atrayendo la atención de los inversores”, señala Isabel Sánchez.

Pero todo dependerá, según la analista, de cómo evolucione la pandemia y si se confirma o no la recuperación económica en 2021.

Flujos, más salidas que entradas

En cuanto a suscripciones y reembolsos, los fondos de inversión mantuvieron en noviembre el comportamiento plano de meses anteriores, registrando reembolsos netos por valor de 160 millones de euros. Acumulan salidas de 970 millones en el año.

La categoría de fondos globales registró las mayores salidas patrimoniales con 231.584 millones de euros, la siguieron los garantizados con reembolsos de 127.201 millones y los de renta fija mixta y renta variable mixta con 80.872 y 54.676 millones respectivamente.

No obstante, hubo categorías que obtuvieron captaciones de capital como las de renta fija, con aportaciones por valor de 188.949 millones de euros, la de renta variable internacional, cuyas suscripciones alcanzaron los 139.945 millones, y la de gestión pasiva, con 94.979 millones.