Los 7 depósitos a 1 año que pagan más de un 3%

Los depósitos a un año son muy atractivos para los ahorradores, no solo por su plazo, sino también por la rentabilidad que están ofreciendo.

Hasta 7 depósitos de entidades diferentes remuneran el ahorro a este plazo por encima del 3 por ciento. Concretamente, el más rentable ofrece un 3,35 por ciento, mientras que el que menos da de esta selección lo hace con un 3,05 por ciento.

El depósito a 1 año de la entidad financiera italiana Banca Sistema es el que paga un 3,35 por ciento. Se trata de un producto que se puede contratar a partir de 5.000 euros hasta un tope de 100.000 euros. Los intereses los paga a vencimiento.

Banca Progetto tiene el segundo depósito más rentable a 1 año

A continuación, va otro banco italiano, Banca Progetto, con un 3,30 por ciento de rentabilidad. En este caso, la inversión mínima es de 10.000 euros y el máximo 100.000. Los intereses, también al vencimiento.

En Italia no hay retención fiscal a los no residentes en el país, por lo que no hay que presentar ningún documento.

La tercera posición de depósito más rentable es para la entidad lituana Fjord Bank, con una remuneración del 3,22 por ciento.

Esta imposición a plazo fijo presenta algunas diferencias respecto a los que comercializan los bancos italianos. Su importe mínimo para invertir es de 1.000 euros y el máximo, de 95.000 euros.

Lituania tiene una retención fiscal estándar del 15 por ciento, pero si se presenta un certificado de residencia fiscal con Lituania existe la posibilidad de reducir esa retención hasta el 10 por ciento.

Un depósito que se puede contratar a partir de 1 euro

El cuarto depósito es del banco letón Bluor Bank, que paga un 3,21 por ciento. Este producto destaca porque se puede contratar a partir de 1 euro y hasta un máximo de 100.000 euros.

La retención fiscal en Letonia es del 20 por ciento, pero gracias a los acuerdos de doble imposición con España puede reducirse esa retención hasta el 10 por ciento si los clientes presentan el certificado de residencia fiscal.

El quinto depósito es del banco portugués BAI Europa, que remunera con un 3,11 por ciento. La inversión mínima es de 10.000 euros y la máxima de 100.000 euros.

La retención fiscal en Portugal para los intereses generados por los depósitos es del 28 por ciento, que puede reducirse al 15 por ciento si los clientes presentan un certificado de residencia fiscal.

Otro banco portugués en el ranking

La sexta posición es para otro banco portugués, Haitong, con una rentabilidad del 3,10 por ciento. También cuenta con una inversión mínima de 10.000 euros y hasta 100.000 euros.

Cierra esta clasificación el banco francés Younited Credit, que paga un 3,05 por ciento a un año para inversiones a partir de 2.000 euros. El importe máximo son 100.000 euros.

Todos estos depósitos están protegidos por el fondo de garantía de depósitos de cada país hasta 100.000 euros.

