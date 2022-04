Deutsche Bank agita (más) la banca privada española con 13 fichajes de golpe

Continúa el baile de fichajes en las divisiones de banca privada de las entidades que operan en España. Deutsche Bank España acaba de reforzar sus áreas de banca privada y wealth management, con la incorporación, hasta ahora, de 13 profesionales procedentes de distintas entidades financieras internacionales, según pudo saber finanzas.com.

Bajo la dirección de Borja Martos, responsable de banca privada y wealth management, se encuentran ya incorporados al banco Alfonso Albert , Jesus Bedmar, Ana Meroño , Carmen Hazas, Ignacio Aleixandre, Jaime Cudós, Marta Martinez Avial, Teresa Ferrari y Diego de Celis en Madrid. Deutsche Bank ha incorporado, además, a Antonio Rosselló, Xavi Marsan, Ignacio Costabella e Elisabet Múgica en Barcelona.

Publicidad

“Deutsche Bank ha manifestado su objetivo de ser el banco de referencia para la gestión patrimonial, dando servicio tanto a las necesidades personales como empresariales de los clientes de banca privada y wealth management”, explicaba el propio Martos.

Un equipo de más de 100 profesionales

A pesar de estas incorporaciones, Deutsche Bank España tiene previsto en los próximos meses seguir reforzando estas áreas con el objetivo de convertirse en la entidad internacional de referencia en España.

De hecho, “en el último año hemos podido constatar nuestra capacidad para captar el mejor talento, con la contratación de 25 profesionales en 2021, gracias a nuestro modelo de negocio específico y testado que, apoyado en una amplia red de cobertura”, añade Martos.

Publicidad

La entidad cuenta con un equipo formado por más de 100 banqueros a los que hay que sumar los profesionales dedicados al asesoramiento. En total, son más de 2.000 profesionales para España, con presencia en todo el territorio nacional..

Publicidad

Baile de fichajes en banca privada

El baile de fichajes en los departamentos de banca privada siempre ha estado ahí. Pero en el último año y medio se ha disparado. El detonante fue la compra por parte de Singular Bank del negocio de banca privada de UBS, cuyo objetivo era crecer en este sector.

Esta operación provocó que la entidad suiza sufriera importantes bajas, lo que le obligó a contratar a 20 nuevos banqueros.

Pero no ha sido la única entidad en realizar nuevas contrataciones. Otras entidades como Edmond de Rothschild, Julius Baer, A&G y Bankinter también han buscado ampliar sus plantillas con el objetivo de reforzar este negocio.

La banca privada, en plena revolución

La banca privada ha afrontado en los últimos diez años una profunda transformación, de los cuales la revista Inversión ha sido testigo. Y es que el semanario lleva celebrando desde hace una década el foro más importante de banca privada en España.

En la última edición, no sólo se habló de esta transformación, que incluye no solo un proceso de concentración y la incorporación de nuevos actores, donde es muy difícil ganar cuota de mercado, si no del desafío que supuso la guerra en Ucrania para las carteras bajo gestión.

Publicidad

“No tenemos la capacidad para acertar en los movimientos tácticos, no la tiene nadie y no la tendremos nunca. En estos momentos hay que ser humilde y decir ‘lo que hay que hacer es atarse al árbol’”, defendió Víctor Allende, director de banca privada en Caixabank durante su intervención en el foro.

Además, las entidades internacionales, como Deutsche Bank, con presencia en España resaltaron el atractivo del mercado, a pesar de la fuga de franquicias que el mercado doméstico sufre desde hace meses.

● Añada las noticias de finanzas.com a sus redes sociales: Twitter | Facebook | Linkedin | Flipboard. También en su app de mensajería: Telegram