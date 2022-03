El método inversor de "atarse al árbol"

Los responsables de algunas de las bancas privadas más importantes del país presentes en el Foro Banca Privada, organizado por la revista Inversión, han advertido a los inversores contra la tentación de ir por detrás del mercado en la situación de incertidumbre actual, marcada por la guerra de Ucrania.

“No tenemos la capacidad para acertar en los movimientos tácticos, no la tiene nadie y no la tendremos nunca. En estos momentos hay que ser humilde y decir ‘lo que hay que hacer es atarse al árbol’. Porque volveremos a la situación de normalidad y, si uno ha hecho bien su trabajo aguas arriba, no pasará nada”, ha defendido Víctor Allende, director de Banca Privada en Caixabank.

“En ese sentido, lo peor que puede uno hacer ahora mismo son los movimientos drásticos e intentar seguir al mercado. Porque eso es absolutamente imposible. Es algo básico pero, a veces, lo básico es lo más difícil de hacer”, ha añadido Allende.

Allende se refería a la tentación que tienen muchas veces los inversores de deshacer posiciones cuando las caídas arrecian y de construir carteras en los picos de la renta variable, en un intento de acompañar al mercado que casi siempre sale mal en términos de rentabilidad.

Inadecuada perfilación de los clientes

Joaquín Calvo-Sotelo, director de Banca Patrimonial de Bankinter, ha atribuido esa tentación de vender con las caídas y de comprar en el momento de mayor carestía de las acciones a un fallo de perfilación por parte del profesional.

“Te das cuenta de que, en las épocas alcistas, los clientes conservadores se vuelven agresivos y, en las épocas bajistas, los clientes agresivos se vuelven conservadores. Y eso es fruto de no haber hecho bien nuestro trabajo. Por eso, la figura del banquero es absolutamente importante”, ha destacado.

Por otro lado, Allende ha recordado que los inversores cuentan con una ventaja para navegar situaciones de incertidumbre como la actual y es saber que, a largo plazo, los mercados de renta variable mantienen una tendencia al alza.

“Si esto siempre fuese bien, nosotros no existiríamos, no tendríamos propósito. Porque el propósito de un banquero privado es precisamente (ayudar a navegar) una situación como la actual. Pero nosotros tenemos una ventaja: nos basamos sobre un negocio en el que sabemos lo que va a suceder. Seguirá yendo bien aunque haya curvas en el camino. Algo tan evidente como eso yo creo que hay que recordarlo en estos momentos una y otra vez”, ha dicho este experto.

Los mercados suelen recuperar tras las caídas provocadas por las guerras

También los antecedentes históricos invitan a mantener la calma en relación con la guerra de Ucrania. “Si miras eventos anteriores de este tipo, aunque no van a ser iguales que este, nos indican que la evolución posterior (de la bolsa) no tiene por qué ser mala. No creemos que esto vaya a llevar a una recesión mundial”, ha aseverado Alfonso García Alonso, director de producto de Banca Privada en Sabadell.

En todo caso, los presentes expresaron que la prudencia debe dominar los movimientos actuales de los inversores. “Las tendencias que hay detrás de los movimientos del mercado, sobre todo la inflación, recomiendan posicionarse en activos que ofrezcan protección”, ha dicho Alonso.

Y es que hay que reconocer que actualmente no hay “ absolutamente nada de visibilidad” en relación con el rumbo que puede tomar el conflicto entre Rusia y Ucrania y el efecto que esto puede tener sobre la economía, ha aseverado Jorge Gordo, director de Banca Privada en BBVA.

“Lo que le toca a la industria es estar muy pendiente. En lo estratégico no ha cambiado la visión del año, pero toda esta incertidumbre lo hace muy complejo”, ha puntualizado.