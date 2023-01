Depósitos para invertir desde 1€ y ganar hasta un 3%

No es necesario tener grandes cantidades de efectivo ahorradas para poder beneficiarse de la fiebre de los depósitos que se ha desatado en los últimos meses dentro del sector financiero.

Aunque la mayoría de las imposiciones a plazo fijo exigen inversiones mínimas por encima de los 5.000 ó los 10.000 euros, lo cierto es que el mercado de los depósitos ofrece productos con exigencias tan bajas como un euro, 500 euros o 1.000.

Dentro de las opciones para los ahorradores con menos efectivo disponible destaca el depósito a un año de Pibank, que ofrece una rentabilidad del 2,01 por ciento TAE y no tiene importe mínimo de inversión, según explica Javier Mezcua, portavoz del comparador financiero Help My Cash.

Abona los intereses trimestralmente y permite cancelaciones parciales y totales con penalizaciones que solo afectan al importe reintegrado.

Para contratarlo, es preciso abrir una cuenta remunerada en la entidad (que forma parte del grupo ecuatoriano Pichincha) y, después, contratar el depósito.

Depósitos sin inversión mínima con rentabilidades hasta el 2% a un año

Más allá de Pibank, el banco letón Bluor Bank ofrece una opción muy similar que comercializa a través de la plataforma fintech Raisin (que actúa como intermediario facilitando el acceso a depósitos de bancos extranjeros).

Es un depósito con el mismo plazo (un año) y la misma rentabilidad (2,01 por ciento), disponible desde un euro.

Además de este plazo fijo, Bluor Bank dispone asimismo de productos de mayor y menor duración, con la misma inversión mínima.

Ofrece el 0,01 por ciento anual a tres meses; el 0,15 por ciento anual a seis meses; el 2,87 por ciento anual a dos años y el 3,02 por ciento anual a tres años.

Más allá de esas opciones sin mínimo de inversión, también es posible encontrar otras con cuantías relativamente bajas.

El depósito de Klarna paga un 2,65% con un mínimo de 500 euros

Es el caso del depósito del banco sueco Klarna a doce meses. Paga un 2,65 por ciento TAE a un año y cuenta con un mínimo de 500 euros. Paga los intereses al finalizar el plazo.

Finalmente, los ahorradores con algo más de dinero acumulado pueden acceder a una rentabilidad algo superior, del 2,75 por ciento TAE a un año, en la entidad de lituania Fjord Bank.

Para ello, deben poder realizar una inversión mínima de 1.000 euros.

La rentabilidad obtenida será pequeña si la inversión también lo es

En todo caso, Mezcua recuerda que la rentabilidad lograda con inversiones tan pequeñas puede verse seriamente mermada.

“Hay depósitos que no tienen importe mínimo, pero si se invierte poco dinero, las ganancias son ridículas. Por ejemplo, si invertimos 500 euros en un plazo fijo con una duración de un año y una rentabilidad del 2 por ciento, los beneficios serán de 10 euros brutos”, apunta el experto de Help My Cash.

Asimismo, hay que tener otro factor en cuenta y es que, si no se dispone de demasiados ahorros, quizá no sea la mejor idea dejar el efectivo “atrapado” en una imposición a plazo fijo.

Mantener un colchón de liquidez es importante

Mezcua lo explica así: “Una persona con pocos ahorros debería priorizar la liquidez. Es importante contar siempre con un colchón financiero disponible para hacer frente a imprevistos, por lo que si se dispone de pocos ahorros, conviene mantener una parte en una cuenta con total disponibilidad”.

“El resto se puede invertir en un plazo fijo, pero si la cantidad es muy reducida, apenas se ganarán intereses. También se puede recurrir a un depósito con cancelación anticipada”, apostilla este experto.