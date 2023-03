Cómo ganar hasta 17.500€ invirtiendo en depósitos

Los ahorradores más conservadores buscan en los depósitos a 5 años una buena forma de asegurar intereses de hasta un 3,5 por ciento TAE durante un periodo prolongado de tiempo.

Esta estrategia va a contracorriente de la recomendada ahora por los expertos, que consideran que en contextos como el actual en que se prevén nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE, invertir en depósitos a corto plazo es la mejor alternativa para aprovechar futuras ofertas más rentables que lancen los bancos con sus nuevos depósitos.

Publicidad

La atracción por los depósitos a largo plazo radica en que dan unos intereses mayores que los de plazos fijos más cortos. Así, los depósitos más rentables a 6 meses dan unos intereses del 2,8 por ciento TAE; a 12 meses, del 3,35 por ciento TAE, mientras que a 5 años dan hasta un 3,5 por ciento TAE.

El único plazo que ofrece unos rendimientos mayores que los depósitos a 5 años es el de 3 años, con una rentabilidad de hasta el 3,52 por ciento TAE.

Intereses de entre 3 y 3,50% TAE

El depósito de la entidad francesa Younited es el que mayor interés da a 60 meses, un 3,50 por ciento TAE para una inversión mínima de 2.000 euros y un máximo de 100.000.

Un ahorro de 2.000 euros lo retribuye con unos intereses de 350 euros. Si asciende a 10.000 euros paga unos retornos de 1.750 euros y el máximo de 100.000 lo remunera con 17.500 euros.

Publicidad

Se contrata a través de la plataforma electrónica de Raisin, exige abrir una cuenta en la que se ingresan los intereses y cuenta con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos de Francia que cubre el ahorro con hasta 100.000 euros por entidad y titular.

El segundo depósito que más interés ofrece a un lustro es el del banco lituano Fjord Bank, con un 3,32 por ciento TAE. Permite un importe mínimo de 1.000 euros y un máximo de 95.000 y paga los intereses al vencimiento del plazo.

Publicidad

Para una inversión de 1.000 euros ofrece 166 euros de intereses, mientras que si la imposición asciende a 10.000 euros, los rendimientos son de 1.660, y de 15.770 para un ahorro de 95.000 euros.

Está protegido por el fondo de garantía de depósitos de Lituania y su renovación es automática si el depositante no la desactiva.

Una inversión remunerada entre 5.000 y 100.000€

Le sigue en rentabilidad el depósito de Banca Sistema con un 3,28 por ciento TAE. Exige una inversión mínima de 5.000 euros y un máximo de 100.000 euros y se contrata, como los anteriores, a través de Raisin.

Los ahorradores que inviertan en él 5.000 euros recibirán a vencimiento del plazo unos beneficios de 820 euros. Si el ahorro sube a 10.000 euros ingresarán 1.640 euros y con una inversión de 100.000 euros conseguirán 16.400.

Publicidad

Banca Sistema es una entidad italiana y en ese país no se realizan retenciones fiscales a los no residentes, por lo que los ahorradores españoles que inviertan en este depósito no necesitan presentar ningún documento.

El cuarto depósito con mayor interés a un lustro es el del banco belga CKV con un 3 por ciento TAE, para ahorros de entre 5.000 y 100.000 euros que paga a vencimiento del plazo.

Una imposición de 5.000 euros la remunera con 750 euros. Si sube a los 10.000 ofrece unos retornos de 1.500 euros y 100.000 los retribuye con 15.000 euros.

Publicidad

Como los tres anteriores, se contrata a través de Raisin, paga a vencimiento de plazo y está protegido por el fondo de garantía de depósitos de Bélgica.

La importancia de la cancelación anticipada

Antes de elegir un depósito a largo plazo, los expertos en finanzas personales recomiendan contratar uno que permita la cancelación anticipada, ya que en 5 años pueden ocurrir cosas que hagan que el depositante necesite recuperar el dinero invertido.

Por ello, en opinión de Estefanía González, portavoz de finanzas personales del comparador Kelisto, “antes de optar por un plazo largo hay que pensar detenidamente si podemos tener esa inversión inmovilizada durante el periodo de tiempo exigido”.

Si se pueden cancelar anticipadamente, “hay que saber si hay o no penalizaciones por hacerlo y, en caso de que las tengan, a cuánto ascenderían”, apunta Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

Publicidad

● Si esta noticia ha sido útil para ti, apúntate a nuestros boletines ¡No te decepcionaremos! También puedes añadir las alertas de finanzas.com a tus redes y apps: Twitter | Facebook | LinkedIn | Flipboard. Y sigue los mejores videos financieros de Youtube.