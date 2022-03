Llegan las comisiones a las cuentas sin saldo: el Banco de España las permitirá

Tener otra cuenta en una entidad financiera diferente a la habitual es una práctica común entre los clientes bancarios. Pero el Banco de España ha advertido de las implicaciones que puede tener esta acción si finalmente se mantiene inactiva.

Y es que las entidades financieras pueden llegar a cobrar una comisión de mantenimiento, aunque no estén operativas. Esta es la advertencia que ha realizado el organismo regulador en su última memoria sobre reclamaciones.

Es más, el organismo avisa que los titulares de las cuentas "deben ser los primeros interesados en llevar un correcto control de sus posiciones y de sus productos bancarios". Javier Mezcua, experto financiero de Helpmycash, remarca que olvidar cuentas es algo que sucede con frecuencia.

"Muchos clientes cometen el error de creer que dejar una cuenta abandonada sin saldo es lo mismo que cerrarla, pero nada más lejos de la realidad". "Mientras -continúa- no demos la orden de cancelar la cuenta, ésta seguirá abierta y el banco podrá seguir cobrando las comisiones".

No obstante, el banco sí que tiene la obligación de comunicar al cliente los cargos que puede tener esta cuenta tanto por comisión de administración como de mantenimiento.

Hasta 240€ en comisiones por las cuentas inactivas

El hecho de que una cuenta esté a saldo cero o no tenga actividad no tiene nada que ver para que el banco no cobre comisiones y más si es una cuenta que se tiene de apoyo, sin haber domiciliado la nómina.

El problema es que la banca lleva dos años inmersa en una campaña de cobro de comisiones, especialmente de mantenimiento, que son más elevadas. El objetivo final es que el cliente aumente la vinculación con la entidad, bajo la "amenaza" de tener que desembolsar hasta 240 euros al año.

Banco Santander es una de las entidades que cobra unas comisiones más elevadas a quienes no tengan domiciliada la nómina en la entidad. Llega hasta los 20 euros por mes, lo que arroja un balance anual de 240 euros, independientemente de si la cuenta está activa o no.

Qué hacer para evitar comisiones en cuentas con saldo 0€

Lo que el cliente debería hacer es asegurarse de que no deja cuentas abiertas por ahí si no les va a dar uso. Como recuerda Antonio Gallardo, experto de Banqmi, comparador financiero de iAhorro, "el único límite temporal es el de 20 años en el que los saldos pasan a presunción de abandono".

Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos? "Solo hay que hacer dos cosas: primero, preguntar al banco por el procedimiento a seguir y, segundo, pedir un certificado de cierre de cuenta con la fecha en la que se realizó la operación", explica Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

De esa forma, tendremos un resguardo que demuestre que hicimos la operación en una determinada fecha y facilitaría reclamaciones en caso de cobros indebidos.

Cuentas sin comisiones

El cliente bancario puede disponer de una cuenta bancaria en la que en un momento puntual no tenga actividad o dinero. Por ejemplo, aquellas que son utilizadas para ahorrar o para lograr metas y que una vez logradas, se retira el dinero hasta el siguiente objetivo.

En ese sentido, hay alternativas. Existen en el mercado varias opciones, especialmente de la banca online, que no cobran comisiones, aunque la cuenta esté "a cero" durante meses.

Una de estas entidades es Openbank. El banco 100 por cien digital de Banco Santander comercializa una cuenta de ahorro sin gastos ni requisitos, como la domiciliación de la nómina.

La entidad holandesa ING también tiene entre el catálogo de productos una cuenta similar. En este caso sólo aplicaría una comisión de 10 euros mensuales si el cliente tuviera saldos por encima de los 30.000 euros y no tuviera domiciliada la nómina.

Sin embargo, Mezcua advierte de que "puede pasar que, aunque la cuenta fuese gratuita en su momento, luego haya dejado de serlo porque el banco haya cambiado sus condiciones o porque, al haberla abandonado, se dejaron de cumplir los requisitos de la entidad para operar gratis".

