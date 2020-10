Sánchez presentará al IBEX 35 su plan de recuperación

Moncloa prepara fuegos de artificio para este miércoles con la presentación del llamado "plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española". Se trata de un avance de la hoja de ruta que tiene que presentar en Bruselas para obtener la luz verde a los 140.000 millones de fondos europeos asignados a España para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

Para adornar la presentación de un plan que ni siquiera han dado el visto bueno los Veintisiete, el Gobierno contará con la patronal y los sindicatos, así como los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea y numerosos representantes de la sociedad civil, según informa Moncloa.

En la lista de invitados se encuentran, Ana Botín, presidenta del Santander; José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Carlos Torres, presidente de BBVA e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, entre otros. Fuentes gubernamentales explican que los invitados se conectarán al acto a través de la aplicación Zoom para seguir de primera mano la exposición de los principales ejes que el jefe del Ejecutivo ya ha explicado por encima en anteriores comparecencias.

El plan versa sobre diez ejes principales los cuales ya adelantó y fueron desgranados por el semanario Inversión en su último número.

La pensiones a la cabeza

La reforma del sistema de pensiones y el aumento de los impuestos será el tema más importante. Algo que el Ejecutivo no quiere desvelar, igual que tampoco quiere concretar la senda de déficit que pasará desapercibida y no será votada estos días en el Congreso para ganar tiempo con la negociación de los Presupuestos y para que los posibles socios no pongan dificultades de entrada.

El objetivo del plan de reformas del Gobierno es abordar, de forma definitiva, cambios en la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo en línea con las recomendaciones que se conformarán en el Pacto de Toledo de forma inminente.

Una de las líneas de trabajo se centra en avanzar en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores. Una sugerencia que defiende el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que apuesta por trasladar los actuales beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos.

En la letra pequeña del plan también figurará un aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos mediante un proyecto en el que se incluirán cambios en Sociedades, un alza del IRPF a las rentas más altas, tal y como insiste Unidas Podemos y una revisión de Patrimonio.

Todas ellas medidas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, se están encargando de plasmar en el anteproyecto de Presupuestos.

Canalizar las ayudas

Este Plan llevará aparejada una ‘Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación’ para que ninguna empresa a la que le hayan concedido las ayudas se quede sin ellas.

Para ello y según explican fuentes gubernamentales, se creará un departamento ubicado en el mismo complejo de La Moncloa que dirigirá el director de gabinete del presidente, Iván Redondo, para servir de nexo entre la Administración y las empresas a la hora de canalizar las ayudas.

El calendario que maneja el Ejecutivo se centra en enviar a Bruselas el plan presupuestario el próximo día 15 de octubre y ya en febrero deberá de concretar a la UE con otro documento cómo ejecutará las medidas que contempla el plan para que puedan desbloquearse las ayudas europeas para España.

En este marco, la revista Inversión anticipaba en su número de esta semana las megatendencias de inversión que saldrán reforzadas con los planes de recuperación europeos.

Exhibición de fuerza en Moncloa

Lo que algunos ministros llaman “presentación del plan” sin más, desde la oposición lo califican de “circo” o de “exhibición de fuerza” ante “un papel que ni siquiera han visto en Europa”, señala un dirigente del PP. Sánchez presentará su plan este miércoles a las 11 en La Moncloa “en un acto solemne y novedoso”, según explican fuentes gubernamentales.

Por la tarde, a las 18:00, los cuatro vicepresidentes, Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, continuarán la presentación del Plan, con la exposición de sus principales pilares.