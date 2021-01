Las razones de la opa del fondo australiano sobre Naturgy

“Atractiva” es el adjetivo más utilizado por las casas de análisis para valorar la opa que ha lanzado el fondo australiano IFM Global Infraestructure sobre el 22,6% del capital de Naturgy.

El principal motivo es la prima ofrecida: un 20% sobre el cierre de este lunes y un 28,9% sobre la cotización media de los últimos seis meses. Esta sobrevaloración de la acción se explica por la nueva estrategia de la compañía que preside Francisco Reynés que se enfocará en el negocio de renovables.

Los expertos coinciden en que el giro de Naturgy hacia este sector y su reciente entrada en los Estados Unidos han sido determinantes a la hora de lanzan la oferta por parte del fondo australiano.

A principios de año, Naturgy anunció su entrada en los Estados Unidos con la adquisición de una compañía de renovables, Hamel Renewables, para aprovecharse del impulso que dará Biden al sector.

Para Ángel Pérez, de Renta 4, se trata de un movimiento muy acertado porque entras de la mano de un equipo con experiencia con “lo que reduces mucho los riesgos”. Además está en línea con la desinversiones que hicieron en Chile, para concentrarse en un negocio que es el futuro.

Nick Langley, gestor de ClearBridge Investments, que se engloba dentro de Franklin Templeton, se muestra muy optimista respecto al potencial de las infraestructuras en la era Biden.

De hecho, Biden ya ha anunciado sus intenciones de lanzar un nuevo plan nacional que dé lugar al empleo necesario para crear infraestructuras modernas y sostenibles que generen energía limpia. Y aquí Naturgy ya ha sentado las bases para poder sacar partido de este plan.

Los grandes ganadores serán los accionistas minoritarios

Aunque se trata de una oferta sobre el 22,7% del capital social, el porcentaje efectivo es mayor ya que Rioja Acquisition y GIP pactaron no acudir a la operación. En estas condiciones, la oferta efectiva es sobre el 39% del capital social, explican los expertos de Bankinter.

Por lo que se trata de una oferta atractiva para los accionistas minoritarios, puesto que se hace también en efectivo, por lo que desde Bankinter recomiendan ir a la oferta parcial de Global Infra Co o vender en el mercado si se acerca a las condiciones de esta oferta.

El no acudir a oferta o no vender en mercado a estos niveles, supondría quedarse con una acción con liquidez reducida, especialmente si Criteria no acude a la oferta, explica Ángel Pérez y una rentabilidad por dividendo en el entorno de 5/5,5% para 2021-22.

Los 23 euros ofrecidos, en línea con el precio teórico

El precio ofrecido, 23 euros por título, indica que el fondo valora por encima de esta cifra a la acción, según los analistas de Barclays.

Precisamente, Sergio Ávila, analista de IG, comenta que “se podría decir que el precio de la opa es acorde con su valor intrínseco, ya que el valor teórico de la acción calculado son 24,10 euros”. En Renta 4 el precio objetivo se situaba en los 20,24 euros.

Las acciones habían estado cotizando por debajo de su valor teórico, aunque en las últimas semanas se fueron recuperando. De acuerdo con el análisis técnico, las acciones activaron un objetivo por segundo impulso alcista hacia los 22,82 euros, tras superar los máximos anteriores, que está ya cerca de conseguirlo.

El suelo de la compañía se situará en torno a esos 22 euros.

Pone a prueba la ley antiopas

Para Ávila, ahora la clave estará en ver si el Gobierno da el visto bueno a través de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, ya que podría ser considerada una compañía de un sector estratégico y el fondo de inversión que la quiere adquirir es extranjero, procede de Australia.

Y es que la ley anti-opas establecía que cualquier compañía que comprara más de un 10% de una compañía española requería autorización por parte del Gobierno, esto podría dilatar la operación.

Pero no debería tener problemas puesto que el fondo no busca el control de la compañía a pesar de ser estratégica. Además, ya tiene presencia en otras compañías españolas como FCC y OHL y su llegada no fue conflictiva.

Los expertos, ahora mismo, no tienen claro si la opa sobre Naturgy va a abrir la veda en el sector energético español, aunque admiten que buena parte de ello dependerá de cómo actúe el Gobierno español con esta operación.