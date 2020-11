El BBVA se quita el lastre de los Estados Unidos tras vender el negocio por 9.700 millones

El BBVA alcanzó un acuerdo para vender a The PNC Financial Services Group la totalidad de su filial estadounidense, BBVA USA, por 9.700 millones de euros.

La operación se pagará en efectivo y no incluye incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P.

El cierre de la operación, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes, se espera que se produzca a mediados de 2021.

¿Por qué es importante?

La pandemia del coronavirus ha endurecido las perspectivas del negocio en los Estados Unidos. Las entidades se enfrentan a una posible oleada de créditos impagados y a tipos de interés bajos durante bastante tiempo. Salir del país puede ser una buena estrategia.

El BBVA espera que esta operación genere un impacto positivo en la ratio de capital CET1 “fully loaded” del grupo en torno a los 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de unos 580 millones de euros.

Este precio es "más de dos veces y media el valor que los analistas asignan a esta filial", con lo que la creación de valor para los accionistas es "muy significativa", dijo el presidente del Banco, Carlos Torres.

Tras la victoria de Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos, los analistas daban por hecho que los bancos serían de los sectores peor parados. El demócrata planea implementar importantes cambios en la legislación que podrían afectar al negocio.

La situación de los Estados Unidos ya pasó factura al BBVA. En los resultados del primer semestre, la entidad perdió 1.157 millones de euros, en parte por culpa del lastre estadounidense,

En el primer trimestre el banco tuvo que provisionar 2.500 millones de dólares (2.084 millones de euros) por el deterioro del fondo de comercio estadounidense.

Con todo, la entidad logró mejorar sus resultados en el tercer trimestre, donde reportó un beneficio neto estanco de 1.141 millones de euros.

Unos días antes, el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, en un una conferencia organizada por Bank of America (BofA),reiteró la intención de la entidad de retomar el pago del dividendo, en cuanto el BCE levante el veto.

Ahora, el BBVA considera que esta transacción demuestra “una mayor disciplina” en la asignación del capital y mejora su “sólida posición financiera”.

El BBVA reiteró su intención de aumentar la remuneración al accionista, siendo la recompra de acciones una “opción atractiva a los precios actuales”.

En lo que llevamos de año, las acciones del BBVA retroceden alrededor del 36%. Este mal desempeño bursátil, fue la causa de que la entidad tuviese que abandonar el Eurostoxx50 a principios de septiembre.