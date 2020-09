Moderna teme complicaciones en la aprobación de su vacuna

Las acciones de Moderna lo están pasando mal después de que los reguladores y los principales fabricantes de medicamentos prometieran que el proceso de aprobación de la vacuna Covid-19 sería inmune a la presión política.

Esta semana sus acciones cayeron un 13% y la compañía de biotecnología obtuvo su primera recomendación de venta desde que salió a bolsa en 2018.

Es cierto que sus acciones repuntaron en la recta final de la semana al calor de la supensión de los ensayos de la vacuna de Oxford y Astrazeneca, pero ese rebote no fue suficiente para compensar el desplome sufrido.

La vacuna de Moderna es uno de los tres candidatos principales que Wall Street espera que pueda obtener una autorización de uso de emergencia a corto plazo. Pero las promesas de la autoridad sanitaria estadounidense, la FDA, y los líderes de la industria han empañado las perspectivas de que se apruebe una vacuna antes de las elecciones estadounidenses.

La Casa Blanca no podrá impulsar vacunas que no estén listas

Es posible que la carta pública firmada por nueve directores ejecutivos no modifique los programas de estudio "de manera significativa", pero sí "ayuda a sugerir que las empresas no permitirán que la Casa Blanca impulse vacunas que no estén listas para el consumo público", dijo Jared Holz, un estratega comercial de atención médica de Jefferies.

Mientras tanto, una rebaja de SVB Leerink a un rendimiento inferior al del mercado impulsó aún más una liquidación en las acciones de Moderna. El analista Mani Foroohar redujo drásticamente su precio objetivo de 12 meses de 58 dólares a 41 dólares debido al escepticismo de que la compañía podrá mantener su ventaja inicial en la carrera por una inyección curativa y obtener ganancias.

“Pérdida del liderazgo del ARNm-1273 en el desarrollo clínico, extensión de múltiples contratos de vacunas Covid-19 de gran volumen a los competidores, riesgo de reducción de la demanda del usuario final debido a un mayor escepticismo por las vacunas que se lanzaron al mercado bajo EUA (autorización de uso de emergencia) - hacen un mercado duradero con precios de oligopolio improbables ”, escribió sobre la vacuna de Moderna en su nota de degradación.

A la baja

La relación riesgo / recompensa de Moderna está sesgada "marcadamente a la baja" antes de una actualización provisional de fase 3 ampliamente anticipada y una posible autorización regulatoria, dijo Foroohar.

Trece analistas consultados por Bloomberg calificaron a Moderna como el equivalente a una compra, mientras que dos calificaron a la compañía con una retención. Las acciones han bajado aproximadamente un 40% desde un máximo de julio.

El interés de los inversores también podría estar presionando a las acciones a medida que los datos de la fase 3 se acercan a la realidad para las empresas que lideran la carrera de vacunas.

Más resultados

Además de Moderna, se espera que Astrazeneca y Pfizer, junto con el socio alemán BioNTech, obtengan resultados de estudios a gran escala en miles de pacientes antes de que termine el año.

"El día o el día después de esos datos, el enfoque cambiará a la ejecución comercial", dijo Foroohar en una llamada telefónica. “Ese es un conjunto de habilidades diferente para invertir en contraposición al comercio”, donde Moderna está posicionado particularmente mal, dijo.