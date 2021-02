La vacuna de Cansino tiene una eficacia del 65%

La vacuna de la farmacéutica china Cansino Biologics presenta una eficacia contra el coronavirus del 65% y de más del 90% contra enfermedades graves derivadas del Covid-19.

Así lo reflejan los resultados de la última fase de ensayos de la vacuna, que contó con más de 30.000 personas en un estudio realizado con voluntarios de distintos países.

Fue el asesor de Salud del Gobierno de Pakistán, Faisal Sultan, el que anunció un esbozo de las primeras conclusiones a través de su cuenta de Twitter. Tras la publicación del mensaje, la propia Cansino Biologics se apresuró a confirmarlo en un comunicado.

Clinical trial data (phase-3) of a one-dose Ad5-nCoV vaccine for Covid (Cansino Bio) received. Interim analysis by the Independent Data Monitoring Committee shows 65.7% efficacy at preventing symptomatic cases and 90.98% at preventing severe disease (multicountry analysis).