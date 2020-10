La vacuna de Astrazeneca y Oxford genera una respuesta sólida

La vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la farmacéutica Astrazeneca junto a la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune tanto en jóvenes como en ancianos, registrando incluso menor cantidad de complicaciones en personas mayores.

La información fue revelada por la propia farmacéutica al diario Financial Times, que publicó este lunes que la respuesta inmunológica en ancianos, el grupo que registra mayor mortalidad hasta la fecha, es "sólida".

La vacuna produce anticuerpos protectores y células T en estos grupos de edad avanzada, según revelaron fuentes de Astrazeneca relacionadas con la investigación.

Europa avanza en la aprobación de la vacuna de Astrazeneca.

La Agencia Europea del Medicamento puso a principios de mes la vacuna de Astrazeneca y Oxford en "revisión continua", según revelaron fuentes del organismo a Bloomberg. Esto supondría un movimiento para acelerar el visto bueno a la cura.

Los ensayos ya fueron suspendidos a principios de septiembre después de que un voluntario desarrollara mielitis, lo que obligó a paralizar los ensayos

La Comisión Europea ya aprobó en julio la compra de 300 millones de dosis de la vacuna.

Paso atrás

Según afirma Astrazeneca en Financial Times, estos resultados, aunque positivos, no confirman que la vacuna sea segura y esté disponible para las personas mayores. Según los investigadores, no obstante, continúa siendo una de las más avanzadas en la carrera por ser la primera cura del Covid.

Un portavoz de la compañía aseguró que los resultados definitivos de esta fase se publicarán próximamente en una revista médica, sin detalla cuál.

El efecto en Bolsa

La cotización de Astrazeneca sube por encima del 1% este lunes hasta superar la barrera de 8.000 libras por título. Aunque continúa lejos del máximo histórico, alcanzado en julio, cuando rebasó las 9.040 libras por acción, la compañía remontó en las últimas semanas tras el desplome propiciado por la suspensión de ensayos de septiembre.

El impulso de este lunes le sirve para recuperar las 8.000 libras después de varias semanas de caída.