Prisa se oxigena en bolsa gracias al cortejo de Vocento

Las acciones del grupo de comunicación Prisa remontaron un 3,14% este lunes ante el interés confirmado de Vocento. A pesar de los rumores que apuntan a una fusión, por el momento no existe ninguna oferta firme.

Así lo confirmó Prisa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

"En relación con determinadas informaciones [...], Prisa no ha solicitado ninguna oferta por sus acgtivos de medios, no ha iniciado conversaciones y no forma parte de la hoja de ruta", detalla el grupo.

Los rumores, no obstante, sí fueron confirmados por Vocento a través de otra nota a la CNMV, en la que indicó que el pasado 29 de diciembre, el consejo de administración valoró las "distintas posibilidades" respecto a la adquisición de los medios de Prisa.

Comunicación "informal"

En esa nota, Vocento sí admite que tras la reunión de su consejo se estableció una "comunicación informal con Prisa".

Tras constatar la "falta de disponibilidad para iniciar conversación alguna", se "abandonó el proyecto sin que se haya llegado a trasladar ninguna oferta".

En este sentido, Vocento también niega que su consejo o accionistas hayan recibido la petición para una ampliación de capital, paso definitivo que indicaría movimientos más firmes para hacerse con activos de Prisa.

Entre otros medios, los rumores apuntan a que la intención del grupo era adquirir El País y la Cadena Ser, dos de las principales cabeceras de Prisa.

Operación compleja

El efecto en bolsa fue distinto para las acciones de cada grupo de comunicación. Las acciones de Prisa cerraron con una subida hasta 0,92 euros por título, llegando a dispararse cerca de un 2% en la sesión.

La cotización de Vocento, por su parte, se dio la vuelta a lo largo de la sesión. Aunque en las primeras horas de la jornada se llegó a impulsar más de un 1,40% hasta 0,96 euros, máximo intradía, sus acciones comenzaron a caer a mitad de la jornada. Finalmente, cerró con una caída del 0,22%.

"La concentración es buena por la reducción de costes, que la tendría y mucha", señala Antonio Aspas, gestor y fundador de Buy & Hold.

"El problema es que Prisa ya ha dicho que no está en venta, y las líneas editoriales son distintas: Vocento más conservador y Prisa más progresista, por lo que sus audiencias son distintas", apunta, sobre las posibilidades que tendría la unión de fuerzas de dos de los mayores grupos de comunicación de España.