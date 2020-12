Trump desbloquea el plan de estímulos y da aire a Wall Street

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desbloqueó el nuevo plan de estímulos para la economía estadounidense por valor de 900.000 millones de dólares haberlo bloqueado durante una semana, lo que privó a millones de estadounidenses de recibir ayudas al desempleo.

Al esperar a este domingo, hasta 14 millones de estadounidenses perdieron una semana del subsidio por desempleo.

Además, el bloqueo generó las críticas de varios miembros de su partido, justo cuando faltan dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones en Georgia, que determinarán el control del senado.

Las claves

Tras cinco días negándose a firmar las ayudas, Trump dio al final el visto bueno para evitar que este lunes se agotaran los fondos de la administración y miles de empleados vieran suspendidos sus salarios.

Trump todavía espera que el Congreso eleve hasta 2.000 dólares el cheque de 600 dólares aprobado por su propio gobierno en concepto de ayuda para cada ciudadano estadounidense. El fin es mitigar los efectos de la pandemia.

Ni los propios republicanos están de acuerdo con este cambio. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se limitó a dar las gracias a Trump por firmar el proyecto de ley, y no mencionó ningún posible voto de los senadores para hacer cambio alguno.

Así las cosas, y tras cinco días de parálisis, Trump no tuvo más remedio que firmar la ley que desbloquea las ayudas. No obstante, el mandatario dejó claro que esperaba una revisión al alza del cheque de 600 dólares. Incluso dijo que devolverá al Congreso elpaln de financiación de la administración con algunas enmiendas, pero no está claro que se vayan a aprobar.

Las consecuencias

De este modo, el retraso en la firma del proyecto de ley significa que dos programas de desempleo relacionados con la pandemia expiraran el sábado por la noche. Los trabajadores subcontratados y aquellos que hayan agotado sus beneficios estatales por desempleo perderán una semana de beneficios.

La lectura para Trump no puede ser más negativa. Los cinco días de caos sembrados por su negativa, evidenciaron cómo su influencia está menguando en las últimas semanas de su presidencia.

El bloqueo de Trump al proyecto de ley le mereció críticas de varios miembros de su partido, y de haber durado hasta el 1 de enero habría provocado el fin de un veto nacional a los desahucios, lo que afectaría a unos 30 millones de estadounidenses.

Los mercados

Wall Street recibió las noticias con muy buen tono y los futuros del S&P500 subieron alrededor del 0,6%.

En la sesión europea, los futuros del Eurostoxx50 anticiparon subidas del 0,7%.