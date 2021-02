Los precios del alquiler ahondan su caída y siguen lejos de tocar fondo

Las restricciones de movimiento, la caída del turismo ocasionado por la pandemia y la intervención política han disparado la oferta de viviendas en alquiler en las grandes ciudades y desplomado sus precios, sobre todo en Barcelona y Madrid, que son las que más han experimentado estos descensos.

Por lo que respecta a la Ciudad Condal, sus alquileres han bajado un 16,8% desde los máximos logrados el pasado mes de mayo, y los de la capital han descendido un 11,9%, según fuentes de Idealista.

Ambas ciudades, junto a San Sebastián, son las que poseen unos alquileres más altos. El precio en Donostia ronda los 15 euros por metro cuadrado, el más elevado desde que Idealista tiene registros. Por detrás se sitúa Madrid, con 14,8 euros el metro cuadrado, y Barcelona, con 14,6 euros.

Bajarán más

Tras estos descensos de dos dígitos, los precios no han tocado fondo y, según los expertos, continuarán cayendo este año mientras dure la pandemia, el turismo no remonte, los propietarios de vivienda opten por el arrendamiento residencial de sus apartamentos turísticos, los políticos continúen limitando el precio de los alquileres y aquellos propietarios que no consiguen vender sus viviendas al precio previsto las alquilen.

“Los alquileres seguirán cayendo si se dilata la vuelta a la normalidad”, apunta Ferran Font, director de estudios de pisos.com.

No obstante, Font considera que si la economía responde de forma positiva, haciendo que el empleo recupere tono, los precios del alquiler se estabilizarán, pero “en las grandes ciudades será difícil que se disparen las subidas”.

La caída de precios en Madrid y Barcelona se ha producido tras la espectacular remontada que tuvieron en 2019 y principios de 2020. Por tanto, “era de esperar que los precios tendieran a la baja después de haber tocado techo”, señala Anaïs López, directora de comunicación de Fotocasa.

Topar el precio

En Barcelona, una de las responsables de la caída de los alquileres ha sido la política, tras la aprobación de la ley que regula el precio del alquiler en 60 municipios de Cataluña con el objetivo de limitarlo.

Si el precio medio del alquiler en España ronda los 11 euros/m2 mensuales, en Barcelona capital alcanza los 14,6 euros/m2. Esto la sitúa entre las ciudades españolas más caras para alquilar.

También desde el Gobierno Central estudian limitar los alquileres máximos en las principales ciudades mediante la futura ley de vivienda. Ley que no avanza debido a las discrepancias sobre este tema que existen entre los socios de gobierno.

En caso de aprobarse esta medida, podría originar un nuevo descenso de los alquileres, pero, según Ferran Font, “todo dependerá de si la intención del Gobierno de limitar las rentas en las zonas tensionadas a través de índices oficiales es puramente referencial o se establece de forma obligatoria”.

Desde Idealista señalan que en el actual escenario de precios de alquiler a la baja, “sorprende el impulso que algunos grupos políticos están haciendo para controlar los precios del alquiler”.

Creen que podría pasar que los precios fijados por las distintas administraciones “estuvieran incluso por encima del precio de mercado”.

Cada vez más rentable

Uno de los motivos que anima a los propietarios de viviendas a ponerlas en alquiler a pesar de la bajada de los precios son sus retornos. En 2020 la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler subió hasta el 7,5%.

Una rentabilidad que multiplica por 75, en el peor de los casos, las tasas que ofrecen los bonos del Estado a 10 años (0,1%), según un estudio elaborado por idealista.

Entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable, con un 8,7%. Le siguen Murcia (7,9%), Huelva (7,3%), Castellón de la Plana (7%) y Almería (6,7%).

Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España son las que obtienen los propietarios de viviendas en alquiler en San Sebastián (3,7%), Barcelona (4,5%), A Coruña (4,5%), Palma (4,6%) y Madrid (4,9%).