La reflación pone en jaque la rentabilidad real de los inversores

Hay una palabra que suena ahora mismo en todos los corrillos: la reflación, o lo que es lo mismo el regreso de la inflación.

Desde hace semanas, los expertos advierten de la subida de los precios como consecuencia de la recuperación económica, pero también de los estímulos monetarios puestos en circulación por los bancos centrales. Para hacernos una idea, sólo el Banco Central Europeo (BCE), máximo responsable de la política monetaria de la eurozona, inyectará casi 2 billones de euros.

¿Estas perspectivas de inflación qué provoca? En primer lugar, para cubrirse de esta alza de precios, la subida de todos los activos. No sólo las acciones de bolsa, sino también la curva de tipos. Algo que ya está notando el Tresuary americano a diez años, que escaló al 1,37%.

Opiniones contrarias

Pero a pesar de esto, no todos opinan que se vaya a producir a corto plazo. Ariel Bezalel, jefe de estrategia de Renta Fija de Jupiter AM, cree que no está cerca puesto que "algunas medidas prevén que la inflación futura sea del 2,4%, igualando los niveles previstos en 2017-18".

Bezalel apunta que “los partidarios de la reflación podrían decir que nos encontramos en un entorno de muy baja inflación, con un enorme apoyo fiscal y monetario y unos niveles elevados de ahorro de los consumidores acumulados durante el confinamiento”, pero advierte que “algunos elementos del mercado de la reflación parecen demasiado optimistas”.

Opinión distinta la que comparte Chris Iggo, gestor de AXA IM, quién explica que la evolución de los beneficios empresariales respalda al mercado de acciones, a pesar de la subida del rendimiento del mercado de bonos que “ha sido impulsado por el aumento de expectativas de inflación”.

Si realmente se consolida la inflación, ¿qué supondrá para el inversor? Para empezar los inversores en bonos podrían asustarse.

Esto tendría un efecto inmediato en la Fed, que necesita asegurar a los mercados que está al tanto de todo. El mensaje tiene que ser que la inflación tendría que ser más alta durante más tiempo para alterar la política monetaria.

Peligros para el inversor

La preocupación radica en que que los tipos de interés a largo plazo puedan alcanzar un nivel en el que se vuelvan negativos para el crédito y las acciones.

"Este escenario puede ser muy negativo para los inversores en renta fija y, en cuanto a la variable, todo dependerá de si los beneficios empresariales superan a la posible caída de multiplicadores", explica Pedro del Pozo, de Mutualidad de la Abogacía.

Hasta ahora, la baja inflación o la inflación negativa había sido un aliado para el inversor más conservador, aquellos que buscan preservar su capital, con el mínimo riesgo. Esta inflación en negativo compensa a estos inversores las bajas rentabilidades que obtienen puesto que la rentabilidad real se obtiene tras sumar o restar la inflación al rendimiento. Así, con una inflación negativa y unos rendimientos, por ejemplo, del 0,2% la rentabilidad real sube hasta el 1%.

En el caso de que la inflación se disparara hasta el 2% y las rentabilidades fueran del 0,5%, la pérdida de rendimientos serían del 1,5%.

Alternativas

Desde Lyxor enumeran que tanto la temporada de beneficios como los datos económicos siguen superando las expectativas a ambos lados del Atlántico, mientras que los últimos resultados clínicos sobre el Covid-19 sugieren que las campañas de vacunación podrían acelerarse sustancialmente en el segundo trimestre.

Para ello es necesario apostar por productos que sirvan para proteger las carteras para este incremento de precios.

Las apuestas reflacionistas implican activos cíclicos como los valores de renta variable, los activos de los mercados emergentes y las materias primas, que registraron un buen comportamiento y podrían seguir haciéndolo.

En el universo de las estrategias alternativas, las Global Macro han apostado por las operaciones reflacionistas en el último trimestre, con un aumento de las posiciones en divisas de los mercados emergentes, las materias primas y los bonos ligados a la inflación en diferentes grados.