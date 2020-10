La ministra de Trabajo niega que el PIB español esté dopado

Primera reacción del Gobierno al dato anticipado de Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre tras saberse que creció un 16,7%, reduciendo la caída anual al 8,7%. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que ayudará a dar tranquilidad a las empresas: "Estamos creciendo en la línea de los restantes países y se recupera con prudencia el empleo".

Ante la pregunta de Susanna Griso en 'Espejo Público' de si es un dato dopado por el gasto público responde que no: "No estamos en marzo, no hemos paralizado la economía, estamos en mala situación sanitaria". Y añade que este dato es positivo, igual que los datos recientes de la última EPA (Encuesta de Población Activa).

¿Ayudas hasta Semana Santa?

Yolanda Díaz apunta que quedan solo unos 600.000 trabajadores en ERTE, cuando hubo hasta 3,4 millones y que ahora ya hay más de 19 millones de ocupados, por lo que "se ha recuperado más de la mitad del empleo perdido" por el coronavirus. Considera que estamos en el peor trimestre, por lo que podría ser de pasarela de salida.

La ministra dice que el mecanismo de los ERTE viene para quedarse y que aunque "ojalá en enero no los necesitemos", hasta Semana Santa se prevé que se prorroguen las ayudas: "Se va a desplegar mientras sea necesario".