Europa está preparada para el lanzamiento de la vacuna

Las naciones de toda Europa avanzan en los programas de vacunación del Covid-19, incluso cuando una parte significativa de sus ciudadanos, desde Francia hasta Suecia, siguen oponiéndose a la idea. En España una de cada tres personas se pondría la vacuna de manera inmediata, según el último barómetro del CIS.

Este barómetro revela también que el 55,2% de los españoles es muestra partidario de esperar a los efectos de la misma antes de ponérsela.

El Reino Unido espera vacunar a millones de británicos antes de fin de año, mientras que España apunta a vacunar hasta 20 millones de personas para junio. Suecia espera recibir suficientes dosis el próximo trimestre para inmunizar a una quinta parte de la población.

Los Estados Unidos registraron otro día récord de infecciones y muertes por Covid-19, ya que los hospitales sobrecargados de todo el país se preparan para un aumento de casos después del Día de Acción de Gracias.

El número de muertos por virus en Polonia se acercó a 20.000, mientras que Hungría, Serbia y Eslovenia registraron un récord de muertes.

Los franceses se resisten a vacunarse

Los franceses están cada vez menos dispuestos a vacunarse contra el Covid-19, y el 53% de los que participaron en una encuesta de noviembre planeaban vacunarse, frente al 64% de julio, dijeron las autoridades sanitarias en un boletín semanal de coronavirus.

En la encuesta de julio, el 67% de los detractores citaron que las nuevas vacunas no eran seguras como la razón para no vacunarse, mientras que el 18% se opuso a la vacunación en general. Las autoridades sanitarias no proporcionaron un desglose de las razones en la encuesta de noviembre. Francia ha dicho que no hará obligatoria la vacuna Covid-19.

Suecia presenta una estrategia de vacunación

Las autoridades sanitarias suecas reconocieron que necesitan convertir a los que dudan de la vacuna, actualmente algo más de una cuarta parte de la población, si quieren llegar a suficientes personas para lograr la inmunidad colectiva.

Solo el 46% de los suecos dice que quiere ser vacunado, mientras que el 26% dice que no, según una encuesta reciente de Novus. La inmunidad colectiva surge cuando suficientes personas en una comunidad han desarrollado inmunidad al estar infectadas o vacunadas. Para el Covid-19, se estima que el porcentaje oscila entre el 55% y el 82%.