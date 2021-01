Moderna ensayará una vacuna de refuerzo contra la cepa de Sudáfrica

La farmacéutica estadounidense Moderna planea comenzar con los ensayos de una vacuna de refuerzo contra las últimas mutaciones del coronavirus, en particular contra la cepa de Sudáfrica, considerada por los expertos como una de las más peligrosas. Tras conocerse la noticia, las acciones de Moderna se dispararon un 12% en Wall Street.

Si bien la vacuna de Moderna protege contra todas las mutaciones conocidas del virus, lo cierto es que los anticuerpos neutralizantes producidos en la respuesta inmunitaria fueron seis veces más bajos con la cepa sudafricana.

¿Qué más leer? El efecto Moderna da alas a Rovi

Ello no implica que la vacuna no proteja, sino que lo hace en menor grado. Contra la cepa del Reino Unido, que es un 30% más contagiosa y al parecer más letal, la vacuna de Moderna sí es eficaz. Por el contrario, podría no serlo con las nuevas mutaciones, incluidas las de Brasil y Sudáfrica.

En los primeros ensayos antes de su aprobación, la vacuna de Moderna superó en efectividad a la Pfizer, alcanzando un porcentaje en torno al 94%.

Las claves

Moderna planea administrar a las personas que ya han recibido dos dosis de su vacuna actual, una inyección de refuerzo contra la variante sudafricana. Luego, los investigadores medirían si el refuerzo condujo a niveles más altos de anticuerpos que puedan combatir la infección.

Además, Moderna planea probar una inyección de refuerzo de su vacuna ya existente en los pacientes. El momento exacto y el diseño de estos ensayos aún no se han determinado.

En caso de ser necesario, porque así lo muestren los ensayos, Moderna calcula que la dosis de refuerzo para estas nuevas cepas podría administrarse en otoño. Pero los plazos no están claros, entre otras cosas, porque los reguladores aún no han definido qué haría falta para aprobar las dosis de refuerzo.

Tampoco se puede determinar por ahora si harán falta dosis de refuerzo anuales, como sucede con la gripe por ejemplo, o si la protección que infieren las vacunas es más duradera.

¿Qué más leer? Moderna asegura inmunidad de un año con su vacuna anti Covid-19

Hoy mismo, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró estar preocupado por la capacidad de las vacunas para proteger contra nuevas variantes del coronavirus.

En concreto, recalcó que las farmacéuticas pueden necesitar modificar sus vacunas para abordar nuevas mutaciones.

Con todo, se mostró moderadamente optimista cuando añadió que “el colchón de eficacia es lo suficientemente sólido como para que las vacunas que estamos usando ahora sean buenas tanto contra el mutante en Sudáfrica como contra el del Reino Unido".