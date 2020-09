Brexit. El Reino Unido espera "ajustar cuentas" esta semana con la UE

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, ha declarado que existe un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero advirtió que el Gobierno británico no aceptará las posiciones del bloque europeo sobre la pesca y las ayudas estatales.

"Ningún otro país aceptaría estar sujeto o controlado por las reglas de la UE", dijo Raab a Sky News antes de la próxima ronda de negociaciones en Londres. “Esta semana es un momento importante para que la UE reconozca de manera realmente efectiva que esos dos puntos no son algo que podamos simplemente regatear, son las mismas razones por las que nos vamos de la UE”.

Se acaba el tiempo

Se está acabando el tiempo para asegurar un acuerdo cuando expire el período de transición del Brexit a finales de año. Sin ello, el Reino Unido comenzará sus relaciones comerciales con la UE en los términos establecidos por la Organización Mundial del Comercio, lo que significa el retorno de aranceles y cuotas, así como trámites adicionales para las empresas.

" Esperamos que la UE en su conjunto realmente comprenda que esta semana es el momento de ajustar cuentas", dijo. “Hay un acuerdo por conseguir. Solo pedimos que se nos trate tal como lo esperaría la UE o cualquier tercer país que negocie con la UE ".

El Reino Unido quiere un acceso reducido a sus aguas de los barcos pesqueros de la UE

La UE busca mantener el acceso que sus pescadores tienen actualmente a las aguas del Reino Unido para proteger los empleos y las comunidades costeras, mientras que Gran Bretaña quiere un acceso reducido para los barcos de la UE y condicionarlo a negociaciones regulares.

En cuanto a las ayudas estatales, el Gobierno británico quiere libertad para trazar su propio rumbo, y la UE exige conocer los detalles.

Los negociadores han programado ocho horas de conversaciones sobre ambos temas esta semana, según una agenda dada a conocer el viernes.

En punto muerto

Antes de las reuniones, el negociador jefe del Reino Unido, David Frost, advirtió que su lado "no parpadearía" y que no "tiene miedo" de marcharse sin un acuerdo, contrastando el enfoque del primer ministro Boris Johnson con el de su predecesora, Theresa May.

"Mucho de lo que estamos tratando de hacer este año es que se den cuenta de que lo que decimos es en serio y que deben tomar nuestra posición en serio", dijo Frost en una entrevista con el Mail on Sunday.

Michel Barnier, el principal negociador de la UE, dijo la semana pasada que estaba "preocupado" y "decepcionado" por el estado actual de las conversaciones, y dijo que Gran Bretaña necesitará cambiar su posición si quiere llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, la UE respondió a los informes de los medios británicos de que Barnier está siendo marginado en un intento de impulsar un acuerdo comercial, calificándolos de "rumores infundados".

Confianza total

"Quien quiera comprometerse con la UE sobre el Brexit debe comprometerse con Michel Barnier", dijo Sebastian Fischer, portavoz del gobierno alemán con sede en Bruselas, cuyo país ocupa la presidencia de la UE. "Es el principal negociador del Brexit de la UE y goza de la plena confianza, el apoyo y la confianza de la UE27", escribió el diplomático alemán en un tuit.

El enfrentamiento se produce en medio de advertencias de empresas británicas, en particular de la industria del transporte, sobre la preparación del Reino Unido para el final del período de transición del Brexit, con posibles interrupciones en las cadenas de suministro en los puertos.

En declaraciones a la BBC, Raab dijo que la planificación anterior para un Brexit sin acuerdo y las medidas implementadas durante la pandemia de coronavirus han puesto al Reino Unido "en un lugar mucho más fuerte" para mitigar los riesgos. "Pero preferiríamos llegar a un acuerdo con la UE".