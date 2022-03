El shiba inu se apoya en el ether para crear su propio metaverso

La criptomoneda inspirada en un perro japonés, el shiba inu (SHIB), es el último activo dispuesto a apoyarse en el ether y en el metaverso para expandir sus fronteras.

El equipo detrás de la criptodivisa que actualmente ocupa la decimoquinta posición del mercado en términos de capitalización, de acuerdo a las pantallas de cotización de finanzas.com, anunció el miércoles por la noche su salto al metaverso, y la noticia ayudó a mejorar tanto su precio como el del ether.

"El metaverso del SHIB constará de 100.595 parcelas. Cada parcela es una emocionante oportunidad para formar parte de un entorno inmersivo inspirado en el shiba inu", aseguraban los responsables de la criptomoneda en el comunicado publicado con motivo de este lanzamiento.

La empresa señaló, asimismo, que los usuarios que estén interesados con hacerse con alguna de estas parcelas tendrán que pagar precios mínimos que oscilarán entre los 0,2 y 1 ether.

Es decir, entre los 613 y los 3.070 euros, si se relaciona el precio con la cotización que marcaba el ether al medio día de la jornada del jueves.

El shiba inu quiere expandirse más allá de los meme coins

El boom de las criptomonedas al calor del bitcoin y el ether propició la aparición de nuevas divisas que, por momentos, acaparaban la atención de los inversores para saber cuál sería la siguiente en incrementar su precio de forma desorbitada y les dejaría grandes rentabilidades.

Así ocurrió con meme coins como el dogecoin, que provocó diversos estragos en el mercado cada vez que Elon Musk decidía disparar su precio con un simple tweet, y que terminó por incluir como método de pago para algunos productos de Tesla en su web.

El shiba inu nació con un aire similar al del dogecoin, y de hecho se inspiró en la misma raza de perro japonés para su diseño. Pero con esta expansión de su proyecto hacia el metaverso, los desarrolladores de la criptomoneda afirman buscar la ampliación de un ecosistema que "va a abrir nuevas oportunidades de inversión".

"El metaverso de SHIB es la culminación de nuestra historia como comunidad, expuesta virtualmente", indicaban en su comunicado.

En este nuevo metaverso, los usuarios podrán usar tanto las criptomonedas SHIB como otros tokens de menor relevancia y también desarrollados por el mismo equipo, el LEASH y el BONE, que también juegan con palabras relacionados con el mundo de los perros (correa y hueso).

El atractivo para los usuarios, no obstante, no pasará solo por formar para de una comunidad en la que interactuar y jugar virtualmente con otras personas, como ya se puede hacer en metaversos como Decentraland o The Sandbox.

De acuerdo al equipo de SHIB, "los usuarios que posean terrenos en el metaverso de SHIB podrán generar ingresos pasivos, reunir recursos en el juego y generar recompensas".

"La compra de terrenos en esta plataforma no es sólo una inversión aislada, sino una forma de formar parte del corto, medio y largo plazo del proyecto", añadían.

ETHEREUM (ETH) 3.281,37 $ 19:03 h -1,82 % 1h -3,44 % 24h 8,34 % 7d

El metaverso continúa expandiéndose

La creación de este nuevo metaverso impulsa una red de universos digitales sustentados por la tecnología blockchain y las criptomonedas en los que ya han querido estar presentes entidades como HSBC y JP Morgan.

De acuerdo al anuncio realizado por el equipo de la criptomoneda shiba inu, la puesta a la venta de las parcelas de su metaverso irá produciéndose progresivamente. Este universo digital, además, contará con distintos distritos de mayor y menor relevancia, en los que será más caro o más barato contar una de estas 100.595 parcelas totales.

El distrito de menos importancia, llamado "piel de plata", contará con 17.030 parcelas, a un precio mínimo de 0,2 ethers cada una. El distrito más exclusivo, denominado "diente de diamante" y que contará con 2.024 parcelas, implicará que cada usuario pague al menos 1 ether por parcela.

Los precios mínimos se establecen de esta manera porque el proceso de venta se realizará mediante subasta, por lo que puede esperarse que estas cifras aumenten, teniendo en cuenta la revalorización de las parcelas del metaverso vivida en los últimos meses.

La empresa responsable del shiba inu no aclaró de qué privilegios disfrutarán los usuarios o cuáles serán las diferencias exactas entre cada uno de ellos a la hora de generar ingresos para sus propietarios.

El ether sigue siendo la materia prima reina en el metaverso

Un punto relevante en este anuncio es que, al igual que ocurre con la creación de muchas aplicaciones descentralizadas o de NFT, el ether puede no ser parte del metaverso en sí mismo, pero es la criptomoneda escogida para servir como referencia de su creación y de algunas transacciones que se lleven a cabo en este proceso.

Esta expansión del metaverso, por tanto, beneficia a la segunda criptomoneda del mercado, que en las últmas semanas ha protagonizado una escalada significativa, incrementando su valor hasta un 20,4 por ciento en el último mes.

El shiba inu, mientras tanto, crecía un 7,17 por ciento en la última semana, pero sigue lejos de sus máximos de 0,00007 euros del pasado octubre.

