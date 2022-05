Retos y oportunidades de la regulación de criptoactivos

La digitalización en los últimos años ha cambiado de manera revolucionaria no solo la forma en que las personas llevan a cabo su día a día sino también las instituciones. Una de estas, si no la más popular, ha sido la digitalización en el ámbito financiero con la entrada de las criptomonedas y los criptoactivos.

Lo que inicialmente era un interrogante para los gobiernos, cada día se vuelve un punto de regulación más importante, donde muchos han optado por una alta regulación y otros por todo lo contrario. Sin embargo, con los acontecimientos más recientes, la actitud de regular estos mercados es cada vez más popular.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha indicado recientemente que el incremento en la demanda de monedas digitales era una de las áreas de mayor preocupación y enfoque para las autoridades.

Es innegable que hay riesgos muy altos que las autoridades tienen que abordar y que las instituciones tendrán que empezar a discutir. Dentro de estas, se encuentra la ciberseguridad en cuanto a la transparencia en la operatividad de las criptomonedas y la volatilidad inevitable de estas divisas.

Alinear las normativas nacionales de criptoactivos

Se ha propuesto un grupo mundial que pudiera alinear las normativas nacionales enfocadas en criptomonedas ya que no existe un tipo de regulación supranacional para las criptomonedas en la actualidad y cada vez se considera más necesario.

Sin embargo, dos actores muy importantes ya han iniciado acciones inmediatas para atacar la incertidumbre que acompaña a las criptomonedas, la Unión Europea y Estados Unidos.

El presidente del Banco Central Europeo ha asegurado que Europa se adelantará al resto del mundo en cuanto a la regulación del ámbito de actividades digitales en materia financiera.

La visión europea no pretende acabar con la innovación en los mercados, sino garantizar que la misma se use de forma adecuada. No obstante, estas declaraciones no sorprenden, considerando la actitud proteccionista del sistema europeo hacia el consumidor, la implementación de medidas de protección al mismo en el entorno digital era de esperarse.

Por otro lado, también se destaca por los consejeros delegados de los bancos más importantes que el sector financiero ahora se enfrenta al reto de avanzar en la digitalización, pero acompañando el mismo con la máxima privacidad de datos.

El reglamento MiCA

La primera de estas medidas se verá a fines de este año, con la primera regulación sobre criptoactivos que se encuentran actualmente como una propuesta en el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Este Reglamento, como uno de sus beneficios, propone medidas para que la tecnología de contabilidad distribuida sea más óptima y para regular activos virtuales dentro de la UE, con el propósito de proteger a los consumidores.

Esto llevaría a una armonización legislativa a nivel europeo en el ámbito de los criptoactivos. El presidente del Banco Central Europeo ha resaltado que hace varios años se ha intentado esta regularización a causa del uso “preocupante” de este tipo de activos del cual se deriva una inestabilidad financiera.

Por otro lado, las instituciones europeas se encuentran preocupadas por el fraude fiscal derivable del uso de las criptomonedas. Esto se debe al vacío legal en el que se encuentran los cripto activos.

Prevención del blanqueo de capitales

Así, una fuente de preocupación son los Virtual Asset Service Providers (VASP) que constituyen un Marketplace para la compraventa de criptoactivos. Por tanto, deberán registrarse en el Banco de España y deberán cumplir con todos los requisitos que estipula la ley española en ese respecto.

Además, en este ámbito, la Directiva 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales está siendo adaptada para poder incluir también provisiones que hagan frente a los posibles fraudes derivados de la utilización de criptoactivos.

Sin embargo, sorprende, que no es solo en un mercado como el de la UE donde se ha tomado esta iniciativa legislativa, Estados Unidos quien tradicionalmente se ha caracterizado por un modelo digital desregulado ha empezado a trazar un paquete normativo para los criptoactivos.

Volatilidad de las criptomonedas

Su mayor preocupación versa indudablemente en la volatilidad de las criptomonedas a la luz de los últimos acontecimientos. Es por eso que, recientemente, la SEC destacó la necesidad de establecer normas para evitar que indirectamente provoque una crisis económica.

La Oficina del Controlador de la Moneda de Estados Unidos ha determinado que todo banco que quisiera almacenar criptomonedas, debe primero comunicarlo a las autoridades financieras.

Está claro que en un mercado tan globalizado como en el que se ha convertido el mercado de criptomonedas necesita de una regulación uniforme y armonizada de la UE.

De esta pueden derivar grandes beneficios, no solo para los consumidores que se encuentran perdiendo valor en sus activos de formas drásticas como se ha observado en las últimas semanas, sino para la estabilidad económica del mercado único europeo.

La estabilidad financiera es esencial en estos momentos, no solo por la crisis económica a la que se enfrenta el mundo como consecuencia del Covid-19, sino también por la situación geopolítica actual en Europa que cada día afecta más los precios de los mercados a nivel mundial.

