Las criptomonedas ganan espacio en los mercados regulados estadounidenses

Los bitcoins ya pueden cotizar en EEUU de una forma más accesible. A principios de 2024 la SEC, el ente regulador de los mercados estadounidenses, aprobó los fondos cotizados en el bitcoin (ETF, exchange traded fund). Los ETF permiten invertir en bitcoins sin tener que comprar la criptomoneda.

¿Es un primer paso hacia la adopción generalizada de las criptomonedas como una nueva clase de activo?

La importancia del anuncio

Con esta decisión, los inversores tendrán más garantías relativas a la fiabilidad de los emisores pues la aprobación los obliga a dar información completa y veraz de los productos negociados.

Además, con esta aprobación los ETF cotizarán y se negociarán en los mercados estadounidenses registrados, supervisados y con normas destinadas a prevenir el fraude y la manipulación para proteger a los inversores.

Cualquier decisión que adopta la SEC tiene una influencia y un efecto notables en los mercados. Algunas de sus decisiones relacionadas con las criptodivisas han tenido un fuerte impacto.

Por ejemplo, que en 2023 considerara valores no registrados a 19 criptodivisas (lo que implicaría que estaban infringiendo la normativa) hizo que el mercado cripto llegara a acumular pérdidas que superaron los 20 000 millones de dólares.

Funciones de la SEC

La SEC es el organismo encargado de mantener la integridad de los mercados de valores en EE UU, así como de velar por los intereses de todos los inversores.

Una de sus funciones es garantizar, mediante normas, leyes y reglamentos, que las empresas cotizadas difundan toda la información pertinente y relevante para los inversores, para que estos puedan tomar sus decisiones de inversión de modo informado.

Además, supervisa a otros participantes en los mercados financieros (bolsas de valores, agentes financieros, fondos de inversión) para evitar posibles fraudes. Su supervisión también incluye a los productos negociados y a los instrumentos de inversión.

Cambio de postura

Desde 2018 y hasta principios de 2024 la SEC rechazó más de 20 peticiones para la negociación de productos cotizados de bitcóin al contado. La aprobación dada el 10 de enero de 2024 tiene su origen en una decisión judicial.

El Tribunal de Apelaciones de los EEUU para el Distrito de Columbia falló a favor de Grayscale, una administradora de activos de criptomonedas que había pedido a la SEC tener un fondo cotizado de bitcoin.

El tribunal consideró que no estaba debidamente justificada esta negativa lo que hizo que la SEC finalmente diese su aprobación a una serie de fondos cotizados referenciados al bitcoin. No obstante, su presidente, Gary Gensler, ha señalado que esta aprobación no implica que la SEC respalde la criptomoneda.

Desafíos y riesgos

Con esta medida, el bitcoin alcanza una relativa legitimidad y reconocimiento institucional y se hace más accesible para los inversores.

Además, podría aumentar la liquidez del mercado, atraer más capital e inversores y tener un impacto positivo en el precio de la criptomoneda, al menos inicialmente.

Pero, por otro lado, habrá que tener muy en cuenta cuestiones de ciberseguridad (antes del anuncio oficial de la SEC hubo otro falso, en X), también las propias de los mercados: tanto su volatilidad como el riesgo de que sea manipulado.

Anuncios tan importantes como el de la SEC pueden influir en el precio de los valores. De hecho, al día siguiente del anuncio de la SEC el bitcoin llegó a valer 48.625 dólares pero desde entonces, y durante enero, ha ido perdiendo posiciones.

Evolución de la cotización del bitcoin entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024. Fuente: CoinMarketCap, CC BY

Inversión y riesgo

En cualquier caso, la aprobación de los fondos cotizados de bitcoin no exime de riesgo a las transacciones con criptomonedas. Además, las expectativas elevadas a veces desencadenan ventas o compras masivas y posteriores correcciones en el mercado.

Siempre vale la pena recordar que, antes de invertir en cualquier activo financiero, es indispensable hacer una investigación exhaustiva y considerar cuidadosamente el riesgo financiero a asumir.

Otras criptomonedas, como ethereum, buscan una aprobación similar, que por ahora se pospone. Sólo el tiempo dirá cuál es el verdadero impacto de esta medida sobre los activos digitales. ¿Será este un primer paso hacia su plena aceptación?

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

