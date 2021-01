Así funcionarán los bancos en 2021: más comisiones y mayor vinculación

La banca española aumentó en los últimos meses el precio de sus cuentas corrientes o la vinculación de sus clientes con las distintas entidades.

Forma parte de la estrategia comercial que se replantean ahora los principales bancos domésticos, que tienen marcado en rojo el objetivo de recuperar la rentabilidad tras las pérdidas profundizadas durante la pandemia.

Esta tendencia de los bancos, no obstante, se mantendrá a lo largo de 2021, según apuntan los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com.

Comisiones más altas

Para ello, ponen el ejemplo de Unicaja, última entidad en aumentar las comisiones a los clientes con menos vinculación.

"A partir del 15 de marzo cobrará 120 euros al año por mantenimiento de cuentas, mientras que la tarifa máxima era de 84 euros", señalan desde HelpMyCash.

También afecta a los clientes del Santander debido a la migración de la mayoría de usuarios a la cuenta Santander One. Esta obliga no obstante a una serie de condiciones "so pena de pagar hasta 240 euros al año en comisiones", según los expertos.

En este sentido, ambas entidades comparten un punto clave de la banca. "Para muchos bancos no es suficiente que el cliente domciilie su nómina para eximirle de comisiones, el objetivo es incrementar su vinculación mediante, por ejemplo, la domiciliación de recibos", explican.

Para clientes nuevos, algunos bancos llegan a pagarles dinero para domiciliar sus ingresos. Es el ejempo de Deutsche Bank, que da hasta 480 euros en dos años -a razón de 20 euros mensuales- o una prestación de 1.500 euros.

Abanca o Liberbank pagan 150 euros a nuevos usuarios que domicilien una nómina de al menos 600 euros y la mantengan dos ejercicios.

Las nuevas finctech

La banca fintech, por su parte, continuará en 2021 ganando cuota de mercado al igual que viene haciendo en los últimos meses "gracias a la llegada de nuevos competidores", según explican desde HelpMyCash.

Firmas como el neobanco francés Nickel ya aterrizó en España a principios de enero, al que se suma la reciente incorporación del alemán Vivid Money, que ya ofrecen cuentas en el mercado nacional.

"Mientras el sector tradicional tiende a concentrarse, los neobancos y challenger banks han multiplicado la oferta de productos y servicios para particulares", valoran los analistas de HelpMyCash.

Muchas de estas entidades permiten sacar el dinero fuera de España sin el pago de comisiones, así como la compra de divisas sin gastos en el cambio de moneda.

Más gastos por depósitos

La banca también viene avisando de que en 2021 cobrarán por el exceso de liquidez a clientes no vinculados. Con un doble objetivo: reducir el coste de la deuda y continuar aumentando la vinculación y comercialización de productos.

BBVA, por ejemplo, aplicará una comisión del 0,025% mensual equivalente a un 0,3% anual para los clientes menos vinculados por un saldo que supere los 100.000 euros.

La oferta de cuentas sin comisiones, por su parte, "sigue siendo amplia", según los expertos de HelpMyCash, ya que la banca "usa estos productos como gancho".

"El ciliente debe renunciar a operar en las oficinas, ya que están pensadas para realizar las transacciones habituales a distancia", señalan.

Entidades como Openbank, imagin, BBVA, Liberbank o Bankia ofrecen cuentas online sin costes ni vinculación obligatoria, aunque en algunos casos se reserva únicamente para nuevos clientes.