Las tres razones por las que el S&P 500 ha encajado cuatro semanas consecutivas de pérdidas

Los recortes que comenzaron en septiembre alentados por el calentamiento de las acciones tecnológicas se han convertido en una señal más preocupante para los inversores.

El índice de rererencia, el S&P 500, ha registrado una cuarta caída semanal consecutiva. Esta vez, no fueron Apple o Tesla quienes se llevaron la peor parte de las ventas.

Las empresas con beneficios más estrechamente vinculados al crecimiento económico, como los productores de materias primas y los bancos, lideraron la caída. La recuperación comercial se tambaleó, y las aerolíneas se hundieron más desde junio y las de pequeña capitalización cayeron por debajo de su precio promedio durante los últimos 200 días.

El cambio dio un vuelco a la narrativa del mercado de que la caída de septiembre fue una sana corrección después de que el repunte de agosto estiró las valoraciones a niveles no vistos en 20 años.

La economía puede tambalearse

Tres son las razones que explican esta racha negativa del S&P 500. La primera es que los inversores temen que sin un nuevo impulso por parte de la Reserva Federal, la economía puede tambalearse y poner en peligro el repunte de las ganancias corporativas.

La segunda es el descontrol que se están viviendo con la segunda ola. El virus, de nuevo, vuelve a ser uno de los principales riesgos para los inversores, que temen nuevos confinamientos que puedan frenar los intentos de recuperación económica.

Y la tercera es que el nerviosismo ante la cita electoral de noviembre en los Estados Unidos, con un Trump que ha anunciado que no aceptará el resultado, ya está pesando sobre el sentimiento del mercado.

Volatilidad

La volatilidad de la semana alivió las preocupaciones sobre la economía. El S&P 500 perdió un 2,4% el miércoles después de que funcionarios de la Reserva Federal advirtieran de que se necesitaba un nuevo proyecto de ley de gastos para impulsar la recuperación.

Las perspectivas de estímulo se habían atenuado al comienzo de la semana cuando el Congreso centró su atención en llenar la vacante de la Corte Suprema, lo que llevó a los economistas de JPMorgan Chase y Goldman Sachs a recortar sus pronósticos de crecimiento.

Cuando la caída del S&P 500 a mitad de semana lo llevó un 10% por debajo de su récord del 2 de septiembre, colocando el daño del mes en 2 billones de dólares en valoración, los legisladores resucitaron las conversaciones de estímulo.

Las acciones se recuperaron el jueves por la noche y se recuperaron el viernes después de que los demócratas revisaron su propuesta y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que está listo para negociar de nuevo.

"A medida que el mercado de valores se movió hacia el territorio de la corrección, de repente dijeron, 'Oh, Dios, no podemos estar sentados aquí sin hacer nada'", explicó Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. "Ahora la gente está comenzando señalar con el dedo al Congreso, y eso los llevará a cambiar de opinión ".

El peor septiembre desde 2008

El S&P 500 perdió un 0,6% durante los cinco días. Los fabricantes de computadoras y software subieron un 2,2% y el Nasdaq 100 subió un 2%. Con un descenso del 8% este mes, el indicador de tecnología se prepara para su peor septiembre desde 2008.

La angustia por el crecimiento se manifestó en empresas más pequeñas que también dependen de la demanda estadounidense. El Russell 2000 cayó un 4%, borrando las ganancias de la semana anterior, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó un 1.8%, uniéndose al S&P 500 al registrar una cuarta caída semanal consecutiva, la racha de pérdidas más larga en 13 meses.