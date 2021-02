El rally de Gamestop deja en el limbo 359 millones de dólares en acciones

El 28 de enero, un día después de que la locura por Gamestop llegara a su punto álgido y entrara en la parte de atrás de los libros de récords, alrededor de 359 millones de dólares en acciones quedaron atrapadas en el limbo.

Se consideró que más de un millón de acciones no se entregaron ese día debido a que los compradores no tenían efectivo para completar las compras o los vendedores no tenían las acciones para liquidar las operaciones, según datos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos.

El informe de la SEC, que cubre las operaciones desde el 15 de enero hasta finales de mes, es solo una indicación más de la dislocación en el mercado de las acciones del minorista de videojuegos.

'Gamestopmanía': un 1.700% en un mes

Las acciones de Gamestop, que durante meses estuvieron entre las más vendidas en corto en Wall Street, subieron más del 1.700% desde el 1 de enero hasta el 27 de enero cuando una legión de usuarios de Reddit se acumularon, lo que obligó a los operadores bajistas a luchar por acciones y corredores para tomar el paso muy inusual de frenar el comercio.

Si bien la lista de la SEC destaca el alcance de la corta contracción, en el foro WallStreetBets de Reddit, donde se galvanizó el comercio de Gamestop, es evidencia de algo más: la teoría no probada de que los fondos de cobertura participaron en ventas al descubierto de las acciones.

Las ventas al descubierto, cuando un inversor toma prestadas acciones, las vende y luego intenta recomprarlas a un precio más bajo para beneficiarse de la diferencia, son un hecho cotidiano en el mercado.

La venta en descubierto desnuda, la práctica de vender acciones que no se sabe que existen, es solo una posible causa de un fallo en la entrega, con razones más cotidianas como errores humanos y retrasos administrativos.

La justificación de la SEC

“Los fallos en la entrega pueden ocurrir por varias razones tanto en las ventas largas como en las cortas”, se lee en un descargo de responsabilidad en el sitio web de la SEC. "Por lo tanto, las fallas en la entrega no son necesariamente el resultado de las ventas en corto y no son evidencia de una venta en corto abusiva o de una venta en corto" desnuda".

Los fallos en la entrega pueden resultar en multas, pérdidas y daños a la reputación y, en raras circunstancias, también existe el riesgo de que puedan conducir a una reducción de la liquidez del mercado. Una cosa está clara: la empresa con sede en Grapevine, Texas, es una anomalía en los datos.

Clasificada por el valor en dólares de las acciones negociadas que no se pudieron entregar, una suma que se vio influenciada por el aumento del precio de las acciones de Gamestop, fue la única compañía que apareció varias veces entre las 10 principales durante el período.

Y fue solo una de las dos compañías, la otra Li Auto Inc., que figuraba en la cima de una lista dominada por fondos cotizados. Los datos, que se publican dos veces al mes, rastrean valores que tenían al menos 10.000 acciones que no se entregaron diariamente.

Aproximadamente 2,1 millones de acciones de Gamestop no se entregaron el 26 de enero antes de caer a 138.179 el 29 de enero, un día después de que Robinhood y otras corredurías comenzaron a restringir el comercio de las llamadas acciones de memes.